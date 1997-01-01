Примерный режим дня в возрасте с 6 месяцев

Центральная нервная система еще слаба, и во время бодрствования малыш быстро утомляется, поэтому ему необходим продолжительный сон 16-16,5 часов в сутки с тремя периодами дневного сна, продолжительностью по 1,5 — 2 часа. Вот примерный режим дня в возрасте 6 месяцев:

6.30 — пробуждение, первое кормление (для грудничка - грудь матери, для искусственика - смесь)

7.30 — утренний туалет, бодрствование

8.30 — первый дневной сон

10.00 — второе кормление (каша или пюре)

12-13.30 - сон на свежем воздухе

14.00 — третье кормление (грудь матери, для искусственика - смесь), бодрствование

16.00 — третий дневной сон (можно на свежем воздухе)

17.30 — четвертое кормление (для грудничка грудь матери, для искусственика — овощное пюре), бодрствование

20.00 — купание, пятое кормление (для грудничка - грудь матери, для искусственика — смесь), ночной сон.

Некоторые дети спят, не просыпаясь, до утра, а другие требуют ночью дополнительного питания и получает грудь матери или бутылочку со смесью около полуночи.