Необычное поведение во время сна

Теперь о необычном поведении во время сна. Согласитесь, у каждого взрослого и ребенка есть свое любимая поза во время сна.

Многие малыши спят очень беспокойно, меняя позу по несколько раз в течение ночи. Одни предпочитают спать на боку, другие - раскинуться на спине, как морская звезда, третьи сворачиваться в клубок, в т.н. «позу эмбриона», четвертым удобно спать на коленях, уперевшись на локти. Большинство положений сна безопасны, даже если они, на ваш взгляд, очень неудобны для ребенка.

Как бы это не казалось забавным, все же, некоторые необычные позы сигнализируют о достаточно серьезных проблемах. Например, если у ребенка во время сна голова приподнята и опирается на спинку кровати или он спит, подложив под голову мягкую игрушку, это может быть симптом внезапной остановки дыхания во сне. Т.е. для детей с таким синдромом важно, чтобы тело было чуть-чуть в вертикальном положении для облегчения дыхания.

Если вы подозреваете, что у вашего ребенка внезапная остановка дыхания во сне, срочно проконсультируйтесь с доктором, т.к. здесь важна ранняя диагностика и своевременное лечение.

Не только позы во сне, но и поведение, как правило, вызывает вопросы и волнение родителей. Например, скрежет зубов у ребенка во время сна может говорить о его напряженности, беспокойстве, неровных или больных зубах, боли в ухе, прорезывании зубов и даже об аллергии.

В большинстве случаев зубной скрежет не вреден, и вероятно, что это привычка пройдет без вашего участия. Тем не менее, лучше сказать об этом стоматологу. Если, все-таки, проблема не в зубах, а во внутреннем напряжении ребенка, то, скорее всего, надо пересмотреть процесс отхода ко сну и сделать его более спокойным и расслабляющим.

Менее распространенное явление – лунатизм, когда ребенок встает во сне, но не просыпается, как может показаться, на первый взгляд. Хотя его глаза будут открыты, у него будет бессмысленный взгляд. Он может встать и ходить по комнате или даже участвовать в действиях как одевание или игра. Если он будет что-то говорить, то это не будет иметь большого смысла. Лунатизм может длиться от нескольких минут до получаса. Часто ребенок лунатит, если он сильно устал или переволновался. Дети, у которых есть внезапная остановка дыхания во сне, также подвержены лунатизму.

Лунатизм обычно не повод для беспокойства, но если вы столкнулись с этим, поставьте в известность своего педиатра. Главное, соблюдать общепринятые рекомендации, а именно – режим дня, правильное время для активных занятий и приема пищи.

Кошмары, как и лунатизм, могут быть вызваны беспокойством и напряжением. Они часто бывают во время т.н. «быстрого сна», при повышенной температуре, при апноэ сна и, в некоторых случаях, при приеме определенных лекарств. Кошмары особенно распространены у малышей старшего возраста и дошкольников, т.к. в этом возрасте у них богатое воображение и они начинают понимать, что есть вещи, которые могут причинить им вред.

Ничего страшного, если ребенок хорошо запомнит и подробно расскажет свой сон. Когда ребенок резко просыпается от кошмарного сна, в первую очередь вы должны успокоить его, чтобы он мог спать дальше. Если кошмары неоднократны, возможно, ребенок испытывает сильное напряжение во время бодрствования, в таком случае вам надо найти проблему и устранить причины этого напряжения. В любом случае обязательно обсудите это с педиатром или психологом.