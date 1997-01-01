Какие бывают детские матрасы

Выбор матраса зависит от вашего бюджета. Поролоновые матрасы гораздо дешевле натуральных и гипоаллергенных. Специалисты полагают, что для каждого ребенка нужно покупать новый матрас. Поэтому, если вы покупаете поддержанную кровать, матрас стоит купить новый

Матрас должен легко ложиться в кроватку. Если он слишком маленький ребенок может соскользнуть в щель между матрасом и бортиком. Матрасы для кроваток бывают самые разные:

- поролоновые с синтетическим покрытием. Их легко держать в чистоте. Иногда они снабжены матерчатым чехлом;

- с натуральным волокном. Обычно они набиты кокосовым волокном, покрытым водонепроницаемым латексом, и снабжены хлопчатобумажным чехлом;

- пружинные. Пружины залиты пенополиуретаном, а сверху надет матерчатый чехол;

- гипоаллергенные. Наполнитель у них синтетический, и они снабжены съемным чехлом, который можно стирать.

В Хабаровске выбрать детский матрас можно на сайте Фарпост в разделе "Постельные принадлежности". Новый детский ортопедический матрас в кроватку стоит от 2000 рублей. Цена зависит от наполнителя, толщины матраса, а также от производителя.