Кровотечения на ранних сроках беременности

На первых неделях беременности небольшие кровотечения происходят очень часто, однако это всегда пугает. Многие женщины начинают бояться выкидыша, но причины могут быть вовсе не такими страшными. Причин у кровотечения может быть несколько:

1. Кровотечение при имплантации эмбриона. Легкое кровотечение, всего лишь розоватые или коричневатые выделения — на ранних сроках, когда оплодотворенная яйцеклетка имплантируется в слизистую оболочку матки. Позднее, примерно в 12 недель, может произойти небольшое кровотечение — это имплантируется плацента.

2. Месячные. Иногда кровотечение приходится на те дни, когда у вас должны были бы быть очередные месячные. Несмотря на гормоны беременности, ваши обычные гормональные циклы никуда не деваются. Так что, когда приближаются время месячных, прежние гормоны велят организму избавиться от оболочки матки. Из-за этого может произойти кровотечение. В этом случае было бы разумно воздержаться от секса.

Если на ранних сроках беременности у вас появились кровянистые выделения, обязательно обратитесь к врачу. Причин кровотечения множество, поэтому нужно обязательно все проверить.