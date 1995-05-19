Как назначается и выплачивается пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности

Пособие будет назначено, если вы обратились за ним в течение 6-ти месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

Назначаются и выплачиваются выплаты пособия по беременности и родам в следующих учреждениях:

по месту работы (если вы трудоустроены);

по месту учебы (если вы обучаетесь по очной форме обучения в образовательных учреждениях);

в службе социальной защиты населения по месту регистрации (если вы были уволены в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности индивидуального предпринимателя).

Если пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности выплачивает работодатель или образовательное учреждение, то выплата должна быть произведена в течение 10 дней со дня представления справки о постановке на учет. Если пособие выплачивает служба социальной защиты населения, то пособие будет назначено не позднее 10 дней с даты приема соответствующего заявления и справки. Выплата будет произведена не позднее 26-го числа месяца, следующего за месяцем приема указанных документов.

Документы по теме "Пособие в ранние сроки беременности в 2016 году":