Как назначается и выплачивается пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности
Пособие будет назначено, если вы обратились за ним в течение 6-ти месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.
Назначаются и выплачиваются выплаты пособия по беременности и родам в следующих учреждениях:
- по месту работы (если вы трудоустроены);
- по месту учебы (если вы обучаетесь по очной форме обучения в образовательных учреждениях);
- в службе социальной защиты населения по месту регистрации (если вы были уволены в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности индивидуального предпринимателя).
Если пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности выплачивает работодатель или образовательное учреждение, то выплата должна быть произведена в течение 10 дней со дня представления справки о постановке на учет. Если пособие выплачивает служба социальной защиты населения, то пособие будет назначено не позднее 10 дней с даты приема соответствующего заявления и справки. Выплата будет произведена не позднее 26-го числа месяца, следующего за месяцем приема указанных документов.
Документы по теме "Пособие в ранние сроки беременности в 2016 году":
- Закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ.
- Закон от 01.12.2014 N 384-ФЗ.
- Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 N 1012н.