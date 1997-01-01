Для чего нужна женская консультация

Как только вы узнаете о своей беременности, следует сразу же записаться в женскую консультацию на прием к гинекологу. Вам следует удостовериться, что плодное яйцо прикрепилось к стенке матки и нет угрозы внематочной беременности. На ранних сроках беременности, внематочная беременность дает такие же реакции, что и маточная.

Все беременные женщины должны наблюдаться в женской консультации по месту жительства. Это наблюдение покрывает обычная медицинская страховка (полис ОМС). Врач и акушерка в консультации направят вас на плановые анализы и исследования (как правило бесплатные). Кроме того, в консультации вам оформят обменную карту, дубликат который останется хранится в архиве. Эту карту попросят у вас в родильном доме и она послужит основанием для оформления декретного отпуска и получения выплат. Поэтому пренебрегать женской консультацией не стоит.

Женские консультации Хабаровска: отзывы, адреса, телефоны.