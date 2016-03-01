Стоимость платных родов или роды в кредит

Желание родить в комфортных условиях с поддержкой близкого человека вынуждает семьи Хабаровска принимать серьезные долговые обязательства перед банками.

На сегодняшний день для того, чтобы малыш появился на свет в комфортных условиях, хабаровской семье необходимо заплатить следующие суммы:



Роддом №1



С пребыванием после родов в одноместной палате СП — 42 350 рублей, после операции планового КС — 56 750 рублей

С пребыванием в двухместной палате СП — 41 700 рублей, после операции планового КС — 55 600 рублей

С пребыванием в общей палате (ребенок находится в детском отделении) — 36 000 рублей, после операции планового КС — 46 150 рублей

Эпидуральная анестезия (обезболивание во время родов) — 9 920 рублей, при операции планового КС — бесплатно.



Роддом №2



Ведение родов без осложнений — 35 100 рублей

Ведение родов с осложнениями — 45 150 рублей

Операция планового КС — 43 800 рублей

Эпидуральная анестезия — 9 600 рублей

Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности — 1192 рубля за один койко-день



Роддом №4



Ведение родов без осложнений — 27 753 рубля

Ведение родов с осложнениями — 37 520 рублей

Операция планового КС — 34 388 рублей

Эпидуральная анестезия — 7 650 рублей

Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности — 1094 рубля за один койко-день



Перинатальный центр



Роды без выбора врача с пребыванием в одноместной палате (5 дней) - 40 200 рублей

Роды с выбором врача и пребыванием в одноместной палате (5 дней) — 47 000 рублей

Плановое КС с выбором врача и пребыванием в одноместной палате (7 дней) - 54 800 рублей

Плановое КС без выбора врача с пребыванием в одноместной палате (7 дней) — 49 000 рублей

Роды с обезболиванием, выбором врача и пребыванием в одноместной палате (5 дней) — 53 100 рублей

Роды с обезболиванием, без выбора врача, с пребыванием в одноместной палате (5 дней) — 44 600 рублей



Стоит отметить, что бесплатная возможность родить в присутствии мужа и находиться с ребенком после родов в Хабаровске все-таки есть. На безвозмездной основе эту услугу предоставляет Перинатальный центр, но с рядом оговорок: роженица должна иметь направление в этот роддом в связи с осложненной беременностью или быть жительницей одного из отдаленных населенных пунктов Хабаровского края. Если беременная женщина постоянно проживает в Хабаровске, попасть в Перинатальный центр бесплатно ей вряд ли удастся.



Примечательно, что даже в случае полной оплаты ни одно медучреждение не гарантирует предоставления хабаровчанке всех услуг в полном объеме. Чаще всего нарушения договоренности связаны с отсутствием свободных одноместных палат.