Совместимость групп крови отца и матери при зачатии ребёнка

Когда у матери положительная группа крови, а у отца отрицательная (группа крови определяется, как положительная, если в клетках эритроцитов имеется белок), то вероятность рождения малыша с отрицательной группой крови возрастает. При этом существует несовместимость крови при зачатии.

Организм будущей матери в момент протекания беременности начинает вырабатывать определённые антитела, которые способны атаковать клетки плода и распознавать их, как инородный объект (так как они имеют в наличии белок). В результате ребёнок подвергается серьёзным опасностям, находясь в утробе матери и в большинстве случаев – погибает. И даже если малыш сумеет выжить, то сама беременность будет протекать с осложнениями (сильный токсикоз, общая слабость организма).

Женщины с первой группой крови рожают беспроблемных крепких детей и обходятся без осложнений на момент вынашивания, даже если у отца её ребёнка группа крови не соответствует её группе и резусу.