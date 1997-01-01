Что может произойти при резус-конфликте с ребёнком

Когда у будущей мамы отрицательный резус-фактор, а у ее супруга — положительный, то ее организм не воспримет плод и будет его всячески отторгать, что приводит к выкидышу и гибели плода.

Организм матери воспринимает плод малыша, как чужеродный объект и бросает все силы на борьбу с ним. Таким образом, организм матери защищается, стараясь ликвидировать возникшее инородное тело. Материнский организм начинает активное вырабатывание антител. Антитела, проникая в плаценту, атакуют и стараются уничтожить эритроциты плода. Восприпятствовать этому явлению способны исключительно специалисты.

Возможные тяжёлые исхода для матери и ребёнка:

- потеря ребёнка

- износ печении и селезёнки ребёнка, которые работают на износ

- развитие малокровия у ребёнка

- водянка

- желтуха

- отставание в умственном развитии малыша.

Чтобы предотвратить возможный резус-конфликт, супругам перед беременностью необходимо сдать анализы на определение RH и группы крови партнеров в качестве основного их биологического фактора совместимости.