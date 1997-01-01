Что может произойти при резус-конфликте с ребёнком
Когда у будущей мамы отрицательный резус-фактор, а у ее супруга — положительный, то ее организм не воспримет плод и будет его всячески отторгать, что приводит к выкидышу и гибели плода.
Организм матери воспринимает плод малыша, как чужеродный объект и бросает все силы на борьбу с ним. Таким образом, организм матери защищается, стараясь ликвидировать возникшее инородное тело. Материнский организм начинает активное вырабатывание антител. Антитела, проникая в плаценту, атакуют и стараются уничтожить эритроциты плода. Восприпятствовать этому явлению способны исключительно специалисты.
Возможные тяжёлые исхода для матери и ребёнка:
- потеря ребёнка
- износ печении и селезёнки ребёнка, которые работают на износ
- развитие малокровия у ребёнка
- водянка
- желтуха
- отставание в умственном развитии малыша.
Чтобы предотвратить возможный резус-конфликт, супругам перед беременностью необходимо сдать анализы на определение RH и группы крови партнеров в качестве основного их биологического фактора совместимости.
|Резус-фактор
|Отец
|Мать
|Ребенок
|Вероятность конфликта
|плюс
|плюс
|75% плюс 25% минус
|нет
|плюс
|минус
|50% плюс или 50% минус
|50 %
|минус
|плюс
|50% плюс или 50% минус
|нет
|минус
|минус
|минус
|нет
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