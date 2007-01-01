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5th Avenue
0.0
Рейтинг

5th Avenue

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Дзержинского, 65
БЦ "Феликс-Сити", 2-й этаж
c 10:00 до 21:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Овчинникова Ольга Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Овчинникова Ольга Александровна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж 13 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
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Шипарева Светлана Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шипарева Светлана Александровна

Массажист
Стаж 12 лет
Массажист
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кузина Наталья Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузина Наталья Анатольевна

Косметолог
Стаж 12 лет
Косметолог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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