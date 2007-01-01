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5th Avenue
В клинике 3 врача
Адреса
ул. Дзержинского, 65
БЦ "Феликс-Сити", 2-й этаж
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Информация
Филиал находится в БЦ "Феликс-Сити".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
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Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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