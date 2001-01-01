«Абсолют» — это сеть современных многопрофильных медицинских центров на Дальнем Востоке, оказывающая широкий спектр диагностических, лечебных и профилактических услуг и ориентированная на оказание квалифицированной и доступной медицинской помощи клиентам. Филиалы находятся в Благовещенске, Хабаровске и Биробиджане.

Центры созданы по принципу единой комплексной системы, обеспечивающей диагностику, лечение и профилактику различных заболеваний, что позволяет пациентам решать большинство проблем, связанных со здоровьем, в пределах одного медучреждения.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.