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Абсолют
3.0
Рейтинг

Абсолют

В клинике 11 врачей
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Адреса
б-р Уссурийский, 45
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Забор анализов
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Информация

Компания оказывает широкий спектр диагностических, лечебных и профилактических услуг

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Врачи работающие в клинике
Скиба Ольга Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Скиба Ольга Алексеевна

Эндокринолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Санькова Виктория Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Санькова Виктория Александровна

Гинеколог
Стаж 5 лет
Гинеколог
Стаж 5 лет
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Юрченко Елена Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Юрченко Елена Сергеевна

Гастроэнтеролог, Дерматолог, Врач общей практики (семейный врач), УЗИ-специалист, Гирудотерапевт
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Дерматолог, Врач общей практики (семейный врач), УЗИ-специалист, Гирудотерапевт
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Васильева Елена Вячеславовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Васильева Елена Вячеславовна

Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Морозова Валентина Альбертовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Морозова Валентина Альбертовна

Гинеколог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Гинеколог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Агапова Маргарита Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Агапова Маргарита Николаевна

Терапевт, УЗИ-специалист, Профпатолог
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Терапевт, УЗИ-специалист, Профпатолог
Стаж 16 лет / Врач первой категории
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Посвалюк Наталья Эдуардовна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Посвалюк Наталья Эдуардовна

Невролог (невропатолог), Врач общей практики (семейный врач), Генетик
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Невролог (невропатолог), Врач общей практики (семейный врач), Генетик
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Грибовская Олеся Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грибовская Олеся Ивановна

УЗИ-специалист
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
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Филянина Александра Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Филянина Александра Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Смоляков Дмитрий Игнатьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смоляков Дмитрий Игнатьевич

Ортопед
Стаж не указан
Ортопед
Стаж не указан
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Принимает детей
Щербатая Елена Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щербатая Елена Петровна

УЗИ-специалист
Стаж 44 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 44 года / Врач высшей категории
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