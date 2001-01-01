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Абсолют
- +7 (800) 555 01 13 , бесплатная справочная
- +7 (4212) 751 444, регистратура
- +7 (4212) 616 025, ген. директор
- +7 (914) 407 78 95, регистратура
- +7 (914) 198 66 90, ген. директор
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Компания оказывает широкий спектр диагностических, лечебных и профилактических услуг
«Абсолют» — это сеть современных многопрофильных медицинских центров на Дальнем Востоке, оказывающая широкий спектр диагностических, лечебных и профилактических услуг и ориентированная на оказание квалифицированной и доступной медицинской помощи клиентам. Филиалы находятся в Благовещенске, Хабаровске и Биробиджане.
Центры созданы по принципу единой комплексной системы, обеспечивающей диагностику, лечение и профилактику различных заболеваний, что позволяет пациентам решать большинство проблем, связанных со здоровьем, в пределах одного медучреждения.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.