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Аденит
В клинике 2 врачаЗаписаться на приём
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Информация
Лечение алкогольной зависимости, никотиновой зависимости, инфекций, передающихся половым путем. Турмалиновая капсула.
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Врачи работающие в клинике
Стаж не указан
Стаж не указан
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Принимает детей
Стаж 18 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 18 лет / Кандидат медицинских наук
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