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Аденит
4.8
Рейтинг

Аденит

В клинике 2 врача
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Адреса
ул. Карла Маркса, 122Б
3-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
По предварительной записи
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Информация

Лечение алкогольной зависимости, никотиновой зависимости, инфекций, передающихся половым путем. Турмалиновая капсула.

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Врачи работающие в клинике
Филипченко Александр Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Филипченко Александр Анатольевич

Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Записаться на приём
Принимает детей
Тарасова Валентина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тарасова Валентина Андреевна

Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 18 лет / Кандидат медицинских наук
Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 18 лет / Кандидат медицинских наук
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