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Акне-Клиника
5.4
Рейтинг

Акне-Клиника

В клинике 12 врачей
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Адреса
ул. Дзержинского, 64
2-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Информация

Центр дерматокосметологии, где используются все подходы к лечению кожных проблем. Консультации ведущих специалистов, а также разработка индивидуальной программы лечения.

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Врачи работающие в клинике
Банк Мария Юрьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Банк Мария Юрьевна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 9 лет / Кандидат медицинских наук
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 9 лет / Кандидат медицинских наук
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Котельникова Анастасия Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Котельникова Анастасия Владимировна

Гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог
Стаж не указан
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Таланова Наталья Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Таланова Наталья Анатольевна

Подолог
Стаж 11 лет
Подолог
Стаж 11 лет
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Сергеева Валентина Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сергеева Валентина Владимировна

Дерматовенеролог
Стаж 4 года
Дерматовенеролог
Стаж 4 года
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Сусликова Анна Юрьевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Сусликова Анна Юрьевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 6 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 6 лет
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Гнилицкая Людмила Глебовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гнилицкая Людмила Глебовна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Стародубова Анна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стародубова Анна Анатольевна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
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Семкова Джулия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Семкова Джулия Александровна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 6 лет
Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 6 лет
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Кадынцев Александр Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кадынцев Александр Михайлович

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
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Ткачева Светлана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ткачева Светлана Владимировна

Онколог
Стаж не указан
Онколог
Стаж не указан
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Предеина Ольга Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Предеина Ольга Павловна

Дерматовенеролог
Стаж 9 лет
Дерматовенеролог
Стаж 9 лет
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Ананьев Константин Георгиевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Ананьев Константин Георгиевич

Дерматолог, Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж 22 года / Кандидат медицинских наук
Дерматолог, Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж 22 года / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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