"Акне-Клиника" - это центр комплексного лечения угревой болезни. Также это современный центр дерматокосметологии.

Для решения проблем с кожей может быть назначено:

ультразвуковое обследование,

анализы крови,

консультация гастроэнтеролога,

консультация гинеколога

консультация уролога

эндокринолога,

или других узких специалистов.

Для лечения, кроме обычных фармпрепаратов, используются:

различные методы физиотерапии,

лазерное лечение,

мезотерапия и плазмолифтинг.

В клинике предлагают и программы для восстановления кожи после очищения ее от угревой сыпи, помогают избавиться от рубцов и шрамов.

Комплексное лечение угрей даёт устойчивый результат.

В "Акне-Клинике" решаются все основные актуальные кожные проблемы:

производятся удаления новообразований кожи,

лечение преждевременного старения и многое другое.

ООО "Акне-Клиника".