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Акне-Клиника
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Центр дерматокосметологии, где используются все подходы к лечению кожных проблем. Консультации ведущих специалистов, а также разработка индивидуальной программы лечения.
"Акне-Клиника" - это центр комплексного лечения угревой болезни. Также это современный центр дерматокосметологии.
Для решения проблем с кожей может быть назначено:
- ультразвуковое обследование,
- анализы крови,
- консультация гастроэнтеролога,
- консультация гинеколога
- консультация уролога
- эндокринолога,
- или других узких специалистов.
Для лечения, кроме обычных фармпрепаратов, используются:
- различные методы физиотерапии,
- лазерное лечение,
- мезотерапия и плазмолифтинг.
В клинике предлагают и программы для восстановления кожи после очищения ее от угревой сыпи, помогают избавиться от рубцов и шрамов.
Комплексное лечение угрей даёт устойчивый результат.
В "Акне-Клинике" решаются все основные актуальные кожные проблемы:
- производятся удаления новообразований кожи,
- лечение преждевременного старения и многое другое.
ООО "Акне-Клиника".