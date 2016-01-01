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Артдент
В клинике 3 врача
Адреса
ул. Гагарина, 11
1-й этаж
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Информация
Консультации бесплатные.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 32 года
Стаж 32 года
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Стаж 26 лет
Стаж 26 лет
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Принимает детей
Стаж 22 года
Стаж 22 года
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Принимает детей