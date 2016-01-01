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Артдент
6.8
Рейтинг

Артдент

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Гагарина, 11
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Беседа Олег Васильевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Беседа Олег Васильевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 32 года
Стоматолог-ортопед
Стаж 32 года
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Алексеенко Елена Борисовна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Алексеенко Елена Борисовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 26 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Актанко Татьяна Яковлевна
5.9
Рейтинг
Рейтинг
5.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Актанко Татьяна Яковлевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог общей практики
Стаж 22 года
Стоматолог-терапевт, Стоматолог общей практики
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

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