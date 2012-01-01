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Астра-мед
В клинике 22 врачаЗаписаться на приём
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Информация
Клиника основана в декабре 2012 г. и на сегодняшний день клиника предлагает следующие виды услуг: стоматология для детей и взрослых в полном объеме, прием мануального терапевта, остеопата, консультативный прием терапевта, гастроэнтеролога, генетика, ЛОР, отоневролога, ревматолога, организация обследования и лечения в клиниках Южной Кореи. Врачи постоянно повышают квалификацию в России и за рубежом.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
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Принимает детей
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Стаж 28 лет / Врач первой категории
Стаж 28 лет / Врач первой категории
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Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Принимает детей
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 22 года / Врач первой категории
Стаж 22 года / Врач первой категории
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Стаж 18 лет / Врач первой категории
Стаж 18 лет / Врач первой категории
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Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Стаж 23 года / Врач первой категории
Стаж 23 года / Врач первой категории
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Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
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