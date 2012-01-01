Клиника основана в декабре 2012 г. и на сегодняшний день клиника предлагает следующие виды услуг: стоматология для детей и взрослых в полном объеме, прием мануального терапевта, остеопата, консультативный прием терапевта, гастроэнтеролога, генетика, ЛОР, отоневролога, ревматолога, организация обследования и лечения в клиниках Южной Кореи. Врачи постоянно повышают квалификацию в России и за рубежом.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.