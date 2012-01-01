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Астра-мед
0.5
Рейтинг

Астра-мед

В клинике 22 врача
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Адреса
ул. Дзержинского, 52
2-й этаж
c 9:00 до 21:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
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Врачи работающие в клинике
Белан Ксения Евгеньевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Белан Ксения Евгеньевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Мяло Маргарита Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Мяло Маргарита Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Филиппова Валентина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Филиппова Валентина Васильевна

Педиатр, Генетик
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Педиатр, Генетик
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Миногин Владимир Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Миногин Владимир Владимирович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Даньшина Елена Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Даньшина Елена Владимировна

Врач функциональной диагностики, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Пенькова Ирина Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пенькова Ирина Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет / Врач первой категории
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Пермина Наталья Евгеньевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пермина Наталья Евгеньевна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Назаренко Николай Анатольевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Назаренко Николай Анатольевич

Мануальный терапевт
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Мануальный терапевт
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Гапоненко Дарья Александровна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гапоненко Дарья Александровна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 11 лет
Стоматолог-ортодонт
Стаж 11 лет
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Принимает детей
Дударева Галина Юрьевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Дударева Галина Юрьевна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Федосимова Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Федосимова Ольга Владимировна

Кардиолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Елпанова Анна Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Елпанова Анна Геннадьевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
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Ким Вячеслав Леонидович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ким Вячеслав Леонидович

УЗИ-специалист
Стаж 22 года / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж 22 года / Врач первой категории
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Петько Андрей Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петько Андрей Николаевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Стоматолог-ортопед
Стаж 18 лет / Врач первой категории
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Демко Анна Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Демко Анна Павловна

Стоматолог-терапевт, Главный врач
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Главный врач
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Фалалеева Ирина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фалалеева Ирина Сергеевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург
Стаж 23 года / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург
Стаж 23 года / Врач первой категории
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Сайфутдинова Нина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сайфутдинова Нина Ивановна

УЗИ-специалист
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Чебыкина Эльвира Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чебыкина Эльвира Михайловна

Эндокринолог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Булгаков Евгений Дмитриевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Булгаков Евгений Дмитриевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
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Принимает детей
Якубенко Анастасия Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Якубенко Анастасия Михайловна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
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Филимонова Татьяна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Филимонова Татьяна Васильевна

Стоматолог, Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог общей практики
Стаж не указан
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Принимает детей
Демко Юлия Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Демко Юлия Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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