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Азбука здоровья
В клинике 8 врачейЗаписаться на приём
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Информация
Центр специализируется на диагностике и лечении заболеваний детей, а также наблюдением за детьми раннего возраста.
Стоимость первичного осмотра:
- Педиатр - от 800 рублей;
- Гастроэнтеролог - 1400 рублей;
- Лог-врач - 1200 рублей.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Принимает детей