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Азбука здоровья
5.1
Рейтинг

Азбука здоровья

В клинике 8 врачей
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Адреса
ул. Большая, 12
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Информация

Центр специализируется на диагностике и лечении заболеваний детей, а также наблюдением за детьми раннего возраста.

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Врачи работающие в клинике
Хиврич Виталий Юрьевич
9.5
Рейтинг
Рейтинг
9.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
22
отзыва

Хиврич Виталий Юрьевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Молодцов Андрей Никифорович
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Молодцов Андрей Никифорович

Ортопед, Травматолог-ортопед
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Ортопед, Травматолог-ортопед
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Самсонова Светлана Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Самсонова Светлана Ивановна

Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Садовникова Татьяна Юрьевна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Садовникова Татьяна Юрьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Невролог (невропатолог)
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Дятлова Елена Валентиновна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Дятлова Елена Валентиновна

Педиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Ануреев Сергей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ануреев Сергей Владимирович

Кардиолог, Педиатр, Врач функциональной диагностики
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Кардиолог, Педиатр, Врач функциональной диагностики
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Блощинская Наталья Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Блощинская Наталья Петровна

Педиатр
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Карпов Александр Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карпов Александр Владимирович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 7 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 7 лет
Записаться на приём
Принимает детей

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