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Beauty Spa
0.0
Рейтинг

Beauty Spa

В клинике 7 врачей
Адреса
ш. Восточное, 41
БЦ "Золотые башни", 2-й этаж
c 10:00 до 21:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Тургенева, 46
c 10:00 до 21:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Врачи работающие в клинике
Мальцева Светлана Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мальцева Светлана Николаевна

Массажист
Стаж 5 лет
Массажист
Стаж 5 лет
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Акантьева Вера
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Акантьева Вера

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 6 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Кочарян Галина
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кочарян Галина

Косметик-эстетист
Стаж 7 лет
Косметик-эстетист
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хохлова Эмма
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хохлова Эмма

Массажист
Стаж не указан
Массажист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Грибенюк Светлана
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грибенюк Светлана

Массажист
Стаж 11 лет
Массажист
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
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Грицук Иван
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грицук Иван

Массажист
Стаж не указан
Массажист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Шинкоренко Ксения
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шинкоренко Ксения

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 15 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
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