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Beauty Spa
В клинике 7 врачей
Адреса
ш. Восточное, 41
БЦ "Золотые башни", 2-й этаж
ул. Тургенева, 46
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Информация
В продаже имеются подарочные сертификаты от 1000 до 10 000 рублей.
ООО "Дальфитнес".
Филиал находится в БЦ "Золотые башни".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Принимает детей
Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
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