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Бэст-Мед
В клинике 2 врачаЗаписаться на приём
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Врачи работающие в клинике
Гинеколог, Косметолог (дерматолог-косметолог), УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Дерматовенеролог, Гинеколог-маммолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Гинеколог, Косметолог (дерматолог-косметолог), УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Дерматовенеролог, Гинеколог-маммолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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