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Бэст-Мед
0.5
Рейтинг

Бэст-Мед

В клинике 2 врача
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Адреса
ул. Руднева, 79
1-й этаж
c 9:00 до 21:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Хорук Владилена Валерьевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Хорук Владилена Валерьевна

Гинеколог, Косметолог (дерматолог-косметолог), УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Дерматовенеролог, Гинеколог-маммолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Гинеколог, Косметолог (дерматолог-косметолог), УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Дерматовенеролог, Гинеколог-маммолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Конуровская Любовь Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Конуровская Любовь Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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