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Биарриц
В клинике 12 врачей
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Информация
Медико-эстетический центр "Биарриц" открылся в 2004 году.
В МЭЦ Биарриц:
- новые достижения аппаратной косметологии - клиенты могут получить квалифицированную консультацию. Врачи, работающие в центре, регулярно проходят профессиональное обучение, повышение квалификации, участвуют в презентациях новых методик в Москве и Санкт-Петербурге;
- в центре возможна консультация таких специалистов, как онколог-маммолог, гинеколог, гинеколог-эндокринолог, кардиолог, гастроэнтеролог, эндокринолог общий, физиотерапевт;
- УЗИ-диагностика всех органов и систем;
- в центре можно приобрести косметические средства для домашнего применения, а также получить информацию по домашнему косметическому уходу.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Стаж 22 года
Стаж 22 года
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Стаж 18 лет
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