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Биарриц
6.3
Рейтинг

Биарриц

В клинике 12 врачей
Адреса
ул. Дзержинского, 71
c 9:00 до 21:00. Сейчас закрыто
Пн.
Выходной
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Врачи работающие в клинике
Гордиенко Наталья Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гордиенко Наталья Александровна

Врач ультразвуковой диагностики, Зав. отделением ультразвуковой и функциональной диагностики
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Врач ультразвуковой диагностики, Зав. отделением ультразвуковой и функциональной диагностики
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Колесникова Елена Григорьевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Колесникова Елена Григорьевна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Мусафиров Михаил Федорович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Мусафиров Михаил Федорович

Пластический хирург
Стаж не указан
Пластический хирург
Стаж не указан
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Авдеев Иван Анатольевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Авдеев Иван Анатольевич

Онколог, Онколог-маммолог, Эндоскопический хирург
Стаж не указан
Онколог, Онколог-маммолог, Эндоскопический хирург
Стаж не указан
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Гробер Людмила Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Гробер Людмила Сергеевна

Гинеколог-эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гинеколог-эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Кузьмичев Павел Павлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузьмичев Павел Павлович

Пластический хирург
Стаж не указан
Пластический хирург
Стаж не указан
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Никифорова Татьяна Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никифорова Татьяна Олеговна

Психиатр, Косметолог
Стаж не указан
Психиатр, Косметолог
Стаж не указан
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Кузина Ирина Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузина Ирина Павловна

Эндокринолог
Стаж 22 года
Эндокринолог
Стаж 22 года
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Мироненко Елена Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мироненко Елена Васильевна

Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Щеткина Мария Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щеткина Мария Васильевна

Трихолог, Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Трихолог, Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
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Скорнякова Зинаида Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Скорнякова Зинаида Дмитриевна

Косметолог
Стаж 18 лет
Косметолог
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
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Макарова Татьяна Александовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макарова Татьяна Александовна

Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 10 лет
Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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