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Бобёр
В клинике 3 врача
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Информация
Весь спектр стоматологических услуг. Виниры, лечение, проф. гигиена, имплантация, удаление любой сложности.Современное оборудование и профессиональные врачи стоматологи.
Стоматологическая клиника «Бобёр» - это новая современная клиника, в которой инновационные методы лечения и диагностики доступны каждому. Опытные специалисты помогут своевременно диагностировать и оказать качественную помощь в лечении зубов.
Преимущества:
- Безболезненное лечение;
- Качество и результат: современное оборудование и опыт врачей даёт гарантию успешного лечения зубов;
- Комфортные условия.
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Врачи работающие в клинике
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Принимает детей