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Бобёр
8.1
Рейтинг

Бобёр

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Краснореченская, 73
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Информация

Весь спектр стоматологических услуг. Виниры, лечение, проф. гигиена, имплантация, удаление любой сложности.Современное оборудование и профессиональные врачи стоматологи.

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Врачи работающие в клинике
Анисимов Владимир Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Анисимов Владимир Александрович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 5 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Дубинская Олеся Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дубинская Олеся Николаевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ладнюк Алексей Павлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ладнюк Алексей Павлович

Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан
Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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