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Body Cola
В клинике 4 врача
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Информация
ООО "Настроение".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 18 лет
Стаж 18 лет
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Принимает детей
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Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
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