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Body Cola
6.7
Рейтинг

Body Cola

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Тургенева, 34
1-й этаж, оф. 2
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Шульженко Виктор Геннадьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Шульженко Виктор Геннадьевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 18 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 18 лет
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Банчева Алина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Банчева Алина Юрьевна

Стоматолог
Стаж 3 года
Стоматолог
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Ткаченко Татьяна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ткаченко Татьяна Викторовна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Киселёва Анастасия Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Киселёва Анастасия Николаевна

Стоматолог
Стаж 3 года
Стоматолог
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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