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  3. Бриллиантовый стиль +
Бриллиантовый стиль +
0.0
Рейтинг

Бриллиантовый стиль +

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Запарина, 7
1-й этаж
c 10:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Выходной
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Врачи работающие в клинике
Подсекина Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Подсекина Елена Владимировна

Стоматолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Гарибян Айк Гагикович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гарибян Айк Гагикович

Стоматолог-хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мокеичева Лидия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мокеичева Лидия Владимировна

Стоматолог-ортопед
Стаж 14 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

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