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Бриллиантовый стиль +
В клинике 3 врача
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Информация
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Врачи работающие в клинике
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
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Принимает детей