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  3. Доктор К
Доктор К
5.9
Рейтинг

Доктор К

В клинике 3 врача
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Адреса
ул. Калинина, 132
оф. 202
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Консультации, вызов нарколога
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  • +7 (914) 540 45 04, нарколог, психотерапевт, плазмаферез, руководитель клиники
  • +7 (909) 850 10 17, запись к дерматовенерологу, косметологу
  • +7 (962) 502 63 10, запись на прием, вызов нарколога круглосуточно
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Информация

Квалифицированная наркологическая помощь. Лечение алкоголизма анонимно. Кабинет хирургии крови, наркологии и психотерапии.

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Врачи работающие в клинике
Горчина Вера Ярославовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Горчина Вера Ярославовна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 33 года / Врач первой категории
Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 33 года / Врач первой категории
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Принимает детей
Кравцов Александр Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кравцов Александр Васильевич

Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 21 год
Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 21 год
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Доступен вызов на дом
Климов Андрей Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Климов Андрей Викторович

Психотерапевт, Психиатр-нарколог, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 33 года
Психотерапевт, Психиатр-нарколог, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 33 года
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