Специалисты Центра оказывают квалифицированную наркологическую помощь на всех этапах лечения алкогольной зависимости: прерывание запоя, снятие похмелья, лечение алкогольного отравления, абстиненции любой сложности, кодирование, программирование трезвости, восстановительное лечение, психотерапия и социально-психологическая реабилитация — анонимно. В том числе вызов врача на дом.

Центр заботится о сохранении конфиденциальности всей информации, связанные обязательством врачебной тайны. Анонимность лечения при полной ответственности врача за качество и результаты терапии.

Кравцов Александр Васильевич — врач психиатр, психиатр-нарколог, Су Джок-терапевт. Эксперт по вопросам диагностики, лечения, профилактики алкогольной, наркотической зависимости, медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Профессиональные принципы: решение возникших проблем социально приемлемыми методами, доступными и понятными для пациента. 18 лет успешной врачебной практики.

Услуги:

Консультации опытных врачей, психиатра-нарколога, невролога, психотерапевта.

Медицинское обслуживание по договору и анонимно,

Вызов врача-нарколога круглосуточно,

Прерывание запоя, детоксикация,

Лечение похмельного синдрома и отравления любой сложности.

Кодирование, блокирование алкогольной зависимости,

Программа "Точка Трезвости",

Комплексное лечение зависимостей, психокоррекция поведения.

Восстановительное лечение сопутствующих заболеваний,

Социальная реабилитация, психологическое консультирование.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.