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Доктор К
- +7 (914) 540 45 04, нарколог, психотерапевт, плазмаферез, руководитель клиники
- +7 (909) 850 10 17, запись к дерматовенерологу, косметологу
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Квалифицированная наркологическая помощь. Лечение алкоголизма анонимно. Кабинет хирургии крови, наркологии и психотерапии.
Специалисты Центра оказывают квалифицированную наркологическую помощь на всех этапах лечения алкогольной зависимости: прерывание запоя, снятие похмелья, лечение алкогольного отравления, абстиненции любой сложности, кодирование, программирование трезвости, восстановительное лечение, психотерапия и социально-психологическая реабилитация — анонимно. В том числе вызов врача на дом.
Центр заботится о сохранении конфиденциальности всей информации, связанные обязательством врачебной тайны. Анонимность лечения при полной ответственности врача за качество и результаты терапии.
Кравцов Александр Васильевич — врач психиатр, психиатр-нарколог, Су Джок-терапевт. Эксперт по вопросам диагностики, лечения, профилактики алкогольной, наркотической зависимости, медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Профессиональные принципы: решение возникших проблем социально приемлемыми методами, доступными и понятными для пациента. 18 лет успешной врачебной практики.
Услуги:
- Консультации опытных врачей, психиатра-нарколога, невролога, психотерапевта.
- Медицинское обслуживание по договору и анонимно,
- Вызов врача-нарколога круглосуточно,
- Прерывание запоя, детоксикация,
- Лечение похмельного синдрома и отравления любой сложности.
- Кодирование, блокирование алкогольной зависимости,
- Программа "Точка Трезвости",
- Комплексное лечение зависимостей, психокоррекция поведения.
- Восстановительное лечение сопутствующих заболеваний,
- Социальная реабилитация, психологическое консультирование.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.