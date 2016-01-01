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- Хабаровский центр Глазной Хирургии
Хабаровский центр Глазной Хирургии
В клинике 4 врачаЗаписаться на приём
Адреса
- +7 (800) 333 81 99 , единая справочная
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Информация
Аппаратное лечение зрения для детей и взрослых.
ООО "Хабаровский центр Глазной Хирургии".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Принимает детей
Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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