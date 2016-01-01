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Хабаровский центр Глазной Хирургии
0.5
Рейтинг

Хабаровский центр Глазной Хирургии

В клинике 4 врача
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Адреса
ул. Металлистов, 1А
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
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Информация

Аппаратное лечение зрения для детей и взрослых.

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Врачи работающие в клинике
Власов Александр Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Власов Александр Владимирович

Хирург-офтальмолог, Главный врач, Директор клиники
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Хирург-офтальмолог, Главный врач, Директор клиники
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Малютин Илья Игоревич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малютин Илья Игоревич

Хирург-офтальмолог
Стаж 6 лет
Хирург-офтальмолог
Стаж 6 лет
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Принимает детей
Кухарева Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кухарева Наталья Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 5 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 5 лет
Записаться на приём
Петрушенко Иван Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петрушенко Иван Владимирович

Хирург-офтальмолог, Главный врач
Стаж 10 лет
Хирург-офтальмолог, Главный врач
Стаж 10 лет
Записаться на приём

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