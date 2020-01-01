Медико-психологический Центр Кодирования

Центр кодирования оказывает медицинскую, психотерапевтическую, психиатрическую и психологическую помощь людям с зависимостями, депрессиями и неврозами, проблемами в отношениях и бизнесе, с психосоматикой и нарушениями сна. В центре работают врач-гипнолог и психолог-гипнолог, поэтому кодирование может быть не только медикаментозно, но и по методу Довженко (гипнозом). Осуществляется неотложная наркологическая помощь на дому, в пределах Хабаровска, а также за его пределами. Экспертиза временной нетрудоспособности - больничные листы.

Все специалисты с опытом работы 10 лет и более.

Основной вид деятельности - наркология.

Вызов доктора нарколога на дом - 5000 рублей.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.

Филиал находится в БЦ "Орлово поле".