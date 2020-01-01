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Медико-психологический Центр Кодирования
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Лечение алкоголизма, наркомании, курения и переедания, неврозов и депрессий, страхов и фобий, бессонницы и др. Пред/послерейсовые осмотры водителей, также экспертиза временной нетрудоспособности.
Центр кодирования оказывает медицинскую, психотерапевтическую, психиатрическую и психологическую помощь людям с зависимостями, депрессиями и неврозами, проблемами в отношениях и бизнесе, с психосоматикой и нарушениями сна. В центре работают врач-гипнолог и психолог-гипнолог, поэтому кодирование может быть не только медикаментозно, но и по методу Довженко (гипнозом). Осуществляется неотложная наркологическая помощь на дому, в пределах Хабаровска, а также за его пределами. Экспертиза временной нетрудоспособности - больничные листы.
Все специалисты с опытом работы 10 лет и более.
Основной вид деятельности - наркология.
Вызов доктора нарколога на дом - 5000 рублей.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
Филиал находится в БЦ "Орлово поле".