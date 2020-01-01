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Медико-психологический Центр Кодирования
0.5
Рейтинг

Медико-психологический Центр Кодирования

В клинике 2 врача
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Адреса
Хабаровск, ул. Тургенева, 49
БЦ
c 8:00 до 21:00. Сейчас закрыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Выходной
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
c 8:00 до 21:00. Сейчас закрыто
Вызов нарколога
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
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Информация

Лечение алкоголизма, наркомании, курения и переедания, неврозов и депрессий, страхов и фобий, бессонницы и др. Пред/послерейсовые осмотры водителей, также экспертиза временной нетрудоспособности.

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Врачи работающие в клинике
Галиханова Альфия Рафиковна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Галиханова Альфия Рафиковна

Нарколог, Психиатр, Психотерапевт, Гипнотерапевт
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Нарколог, Психиатр, Психотерапевт, Гипнотерапевт
Стаж 11 лет / Врач второй категории
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Колмыков Владимир Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колмыков Владимир Васильевич

Психолог
Стаж не указан
Психолог
Стаж не указан
Записаться на приём

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