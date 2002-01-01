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Центр психолого-медико-педагогического сопровождения
4.1
Рейтинг

Центр психолого-медико-педагогического сопровождения

В клинике 8 врачей
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Адреса
ул. Истомина, 71
c 8:30 до 19:30. Сейчас закрыто
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Информация

Неврология, психиатрия. Дефектологи, логопеды, ЛФК. Арттерапия, рисование.

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Врачи работающие в клинике
Миронова (Пироговская) Валентина Алексеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Миронова (Пироговская) Валентина Алексеевна

Клинический психолог
Стаж не указан
Клинический психолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Сухорученко Светлана Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сухорученко Светлана Александровна

Логопед, Дефектолог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Логопед, Дефектолог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Шемякина Инга Михайловна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Шемякина Инга Михайловна

Логопед, Директор клиники
Стаж 21 год / Врач первой категории
Логопед, Директор клиники
Стаж 21 год / Врач первой категории
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Принимает детей
Шулякова Ольга Афанасьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Шулякова Ольга Афанасьевна

Врач ЛФК
Стаж не указан
Врач ЛФК
Стаж не указан
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Принимает детей
Минченко Наталья Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Минченко Наталья Владимировна

Логопед-дефектолог
Стаж не указан
Логопед-дефектолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Артемьева (Шипова) Юлия Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Артемьева (Шипова) Юлия Игоревна

Психолог
Стаж не указан
Психолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Данилова Анна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Данилова Анна Николаевна

Массажист
Стаж не указан
Массажист
Стаж не указан
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Принимает детей
Гуревич Галина Тихоновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гуревич Галина Тихоновна

Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
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Принимает детей

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