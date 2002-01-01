В центре проводятся занятия по адаптивной физкультуре для детей и подростков с особенностями развития, а также соматически ослабленных. Кинезиотейпирование.

Прием ведут врачи-специалисты:

невролог;

нейрофизиолог (ЭЭГ);

психиатр;

мануальный терапевт;

врач ЛФК.

Проводятся физиопроцедуры, медицинский массаж, занятия по ЛФК.

Педагогический блок: логопеды (логопедический массаж), психолог, специальный психолог, нейропсихолог.

ООО "Центр психолого-медико-педагогического сопровождения".