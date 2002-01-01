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Центр психолого-медико-педагогического сопровождения
В клинике 8 врачейЗаписаться на приём
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Информация
Неврология, психиатрия. Дефектологи, логопеды, ЛФК. Арттерапия, рисование.
В центре проводятся занятия по адаптивной физкультуре для детей и подростков с особенностями развития, а также соматически ослабленных. Кинезиотейпирование.
Прием ведут врачи-специалисты:
- невролог;
- нейрофизиолог (ЭЭГ);
- психиатр;
- мануальный терапевт;
- врач ЛФК.
Проводятся физиопроцедуры, медицинский массаж, занятия по ЛФК.
Педагогический блок: логопеды (логопедический массаж), психолог, специальный психолог, нейропсихолог.
ООО "Центр психолого-медико-педагогического сопровождения".
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Врачи работающие в клинике
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Принимает детей
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 21 год / Врач первой категории
Стаж 21 год / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж не указан
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Принимает детей
Стаж не указан
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Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
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Принимает детей
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Принимает детей
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Принимает детей