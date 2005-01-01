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Центр семейной психотерапии и консультирования
1.3
Рейтинг

Центр семейной психотерапии и консультирования

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Раздольная, 11
оф. 403, 404
c 10:00 до 21:00. Сейчас закрыто
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Информация

Психологическая и психотерапевтическая помощь семьям, взрослым и подросткам.

Врачи работающие в клинике
Любачевский Игорь Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Любачевский Игорь Анатольевич

Психолог, Психотерапевт, Клинический психолог
Стаж не указан
Психолог, Психотерапевт, Клинический психолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Любачевская Екатерина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Любачевская Екатерина Александровна

Психотерапевт, Клинический психолог
Стаж не указан
Психотерапевт, Клинический психолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дмитриева Ника Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дмитриева Ника Александровна

Клинический психолог
Стаж не указан
Клинический психолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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