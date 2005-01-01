- Главная
- Все клиники
- Центр семейной психотерапии и консультирования
Центр семейной психотерапии и консультирования
В клинике 3 врача
Адреса
ул. Раздольная, 11
оф. 403, 404
- +7 (4212) 943 040
- +7 (914) 195 05 17, Екатерина
- +7 (914) 213 91 05, Игорь
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Психологическая и психотерапевтическая помощь семьям, взрослым и подросткам.
Врачи работающие в клинике
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре