- Главная
- Все клиники
- Da Vinci
Da Vinci
В клинике 11 врачейЗаписаться на приём
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Лечение зубов под микроскопом. Изготовление керамических виниров. Имплантация. Все виды протезирования. Современные методики исправления прикуса. Отбеливание системой ZOOM 4. Собственная зуботехническая лаборатория.
Консультация ортодонта и детского стоматолога - 300 руб.
Консультация других специалистов - бесплатная.
Прием ведут врачи с высоким клиническим опытом, прошедшие зарубежное обучение.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
Записаться на приём
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 9 лет / Врач первой категории
Стаж 9 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
Записаться на приём
Стаж 2 года
Стаж 2 года
Записаться на приём
Стаж 3 года
Стаж 3 года
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
Записаться на приём
Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
Записаться на приём