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Da Vinci
5.4
Рейтинг

Da Vinci

В клинике 11 врачей
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Адреса
ул. Запарина, 2Г
c 10:00 до 16:00. Сейчас закрыто
Приём экстренных пациентов
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Информация

Лечение зубов под микроскопом. Изготовление керамических виниров. Имплантация. Все виды протезирования. Современные методики исправления прикуса. Отбеливание системой ZOOM 4. Собственная зуботехническая лаборатория.

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Врачи работающие в клинике
Бутуханов Евгений Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Бутуханов Евгений Владимирович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Долгова Оксана Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Долгова Оксана Анатольевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Литвиненко Алексей Дмитриевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Литвиненко Алексей Дмитриевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 5 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 5 лет
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Моргунов Александр Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Моргунов Александр Викторович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Примаченко Нина Васильевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Примаченко Нина Васильевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 6 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 6 лет
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Принимает детей
Соколкова Анна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соколкова Анна Сергеевна

Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 9 лет / Врач первой категории
Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 9 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Иванова Дарья Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванова Дарья Андреевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог общей практики
Стаж 9 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог общей практики
Стаж 9 лет
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Гуревская Анна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гуревская Анна Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 2 года
Стоматолог-терапевт
Стаж 2 года
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Ким Юлия Енсиковна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ким Юлия Енсиковна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 3 года
Стоматолог-ортодонт
Стаж 3 года
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Принимает детей
Наухацкий Максим Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Наухацкий Максим Алексеевич

Зубной техник
Стаж 14 лет
Зубной техник
Стаж 14 лет
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Коротченкова Юлия Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коротченкова Юлия Олеговна

Стоматолог-терапевт
Стаж 9 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 9 лет
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