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Даль-Росо
0.5
Рейтинг

Даль-Росо

В клинике 1 врач
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Адреса
пер. Дзержинского, 22
1-й этаж, оф. 2
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Волкова Людмила Станиславовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Волкова Людмила Станиславовна

Окулист (офтальмолог), Директор клиники
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог), Директор клиники
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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