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Даль-Росо
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Информация
Медицинский центр ООО "Даль-РОСО" предлагает:
- Компьютерную диагностику и лечение расстройств зрения;
- Подбор очков, массаж век;
- Физио, лазер-терапию, электро и электромагнитостимуляцию;
- Аппаратное лечение миопии, спазма аккомодации, амблиопии;
- Забор анализов для лабораторной диагностики, ЭКГ;
- Поцедурный кабинет;
- Консультативный прием взрослых и детей.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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