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Дальневосточный центр эндоскопической ринологии
Государственная
В клинике 1 врач
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Информация
ООО "Дальневосточный центр эндоскопической ринологии".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж не указан
Стаж не указан
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Принимает детей