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Дальневосточный центр охраны зрения
В клинике 6 врачейЗаписаться на приём
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Информация
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Врачи работающие в клинике
Стаж 39 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 39 лет / Кандидат медицинских наук
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Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 3 года
Стаж 3 года
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Стаж 11 лет / Врач первой категории
Стаж 11 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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