  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Дальневосточный центр охраны зрения
Дальневосточный центр охраны зрения
0.5
Рейтинг

Дальневосточный центр охраны зрения

В клинике 6 врачей
Записаться на приём
Адреса
пер. Облачный, 78А
4-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Черепнин Алексей Иванович
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Черепнин Алексей Иванович

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 39 лет / Кандидат медицинских наук
Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 39 лет / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Сипина Юлия Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сипина Юлия Викторовна

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Тренин Андрей Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тренин Андрей Николаевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж 3 года
Окулист (офтальмолог)
Стаж 3 года
Записаться на приём
Зверева Надежда Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зверева Надежда Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Принимает детей
Ходжер Серафима Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ходжер Серафима Алексеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 7 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 7 лет
Записаться на приём
Смолякова Галина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смолякова Галина Петровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Записаться на приём

Другие клиники

  • Родильный дом №1
    Родильный дом №1 В клинике 140 врачей
    0.0
  • Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
    Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева В клинике 330 врачей
    0.0
  • Дорожная клиническая больница
    Дорожная клиническая больница В клинике 261 врач
    3.4
  • Перинатальный центр
    Перинатальный центр В клинике 158 врачей
    6.1
Все клиники