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Дальневосточный окружной медицинский центр
Государственная
В клинике 35 врачей
Адреса
Поликлиника
ул. Ремесленная, 9
1-й этаж
- +7 (4212) 583 212, регистратура
- +7 (4212) 583 211, профпатолог
Администрация, дневной стационар
пер. Ладожский, 6
- +7 (4212) 794 497, приёмная главного врача
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Врачи работающие в клинике
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 34 года
Стаж 34 года
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Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
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Стаж 3 года
Стаж 3 года
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Принимает детей
Стаж 43 года
Стаж 43 года
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Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Стаж 12 лет
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 3 года
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Стаж 9 лет
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Стаж 5 лет
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Стаж 52 года
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Стаж 40 лет
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Стаж 38 лет
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Стаж 45 лет
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Стаж 42 года
Стаж 42 года
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Стаж 6 лет / Врач высшей категории
Стаж 6 лет / Врач высшей категории
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Стаж 44 года
Стаж 44 года
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Стаж 48 лет / Врач первой категории
Стаж 48 лет / Врач первой категории
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Стаж 51 год
Стаж 51 год
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Стаж 32 года
Стаж 32 года
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Стаж 10 лет
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Стаж 40 лет
Стаж 40 лет
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Стаж 41 год
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Стаж 44 года
Стаж 44 года
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Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Стаж 50 лет
Стаж 50 лет
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Стаж 48 лет
Стаж 48 лет
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Стаж 42 года / Врач высшей категории
Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Принимает детей