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Дальневосточный окружной медицинский центр
0.0
Рейтинг

Дальневосточный окружной медицинский центр

Государственная
В клинике 35 врачей
Адреса
Поликлиника
ул. Ремесленная, 9
1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Администрация, дневной стационар
пер. Ладожский, 6
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Главный врач
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 8:00 до 16:00. Сейчас закрыто
Дневной стационар
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Масловская Виктория Борисовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Масловская Виктория Борисовна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Главный врач, Зав. отделением
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Главный врач, Зав. отделением
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Ивлева Наталья Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Ивлева Наталья Викторовна

Невролог (невропатолог), Физиотерапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог), Физиотерапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Крюковский Игорь Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Крюковский Игорь Викторович

Нарколог, Психиатр, Психотерапевт, Сексолог
Стаж 34 года
Нарколог, Психиатр, Психотерапевт, Сексолог
Стаж 34 года
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Козулин Евгений Евгеньевич
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Козулин Евгений Евгеньевич

Дерматовенеролог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Дерматовенеролог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Юфа Исай Абрамович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юфа Исай Абрамович

Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
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Гарнага Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гарнага Ольга Владимировна

Стоматолог
Стаж 3 года
Стоматолог
Стаж 3 года
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Принимает детей
Гирина Татьяна Вячеславовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гирина Татьяна Вячеславовна

Акушер-гинеколог
Стаж 43 года
Акушер-гинеколог
Стаж 43 года
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Сухомлинова Юлия Юрьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сухомлинова Юлия Юрьевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 11 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 11 лет
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Любченко Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Любченко Наталья Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 12 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
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Голикова Марина Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голикова Марина Геннадьевна

Фельдшер
Стаж не указан
Фельдшер
Стаж не указан
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Николаева Ирина Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Николаева Ирина Константиновна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 3 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
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Насанова Юлия Руслановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Насанова Юлия Руслановна

Профпатолог
Стаж 9 лет
Профпатолог
Стаж 9 лет
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Пономарева Валентина Трофимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пономарева Валентина Трофимовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 49 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 49 лет
Запись онлайн недоступна
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Камолова Мизгона Махмудовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Камолова Мизгона Махмудовна

Акушер
Стаж 5 лет
Акушер
Стаж 5 лет
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Трохнова Нина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трохнова Нина Ивановна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 52 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 52 года
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Лопаткина Елена Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лопаткина Елена Ивановна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 40 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 40 лет
Запись онлайн недоступна
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Мельникова Раиса Тихоновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мельникова Раиса Тихоновна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 49 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 49 лет
Запись онлайн недоступна
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Малеева Елена Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малеева Елена Константиновна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 38 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 38 лет
Запись онлайн недоступна
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Черепанова Ольга Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Черепанова Ольга Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 41 год
Медицинская сестра (брат)
Стаж 41 год
Запись онлайн недоступна
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Бевзюк Анатолий Дмитриевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бевзюк Анатолий Дмитриевич

Хирург
Стаж 45 лет
Хирург
Стаж 45 лет
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Чабей Елена Станиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чабей Елена Станиславовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 42 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступна
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Беспалова Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Беспалова Наталья Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 6 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 6 лет / Врач высшей категории
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Леонова Екатерина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Леонова Екатерина Анатольевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 44 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступна
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Еременко Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Еременко Ольга Николаевна

Терапевт
Стаж 48 лет / Врач первой категории
Терапевт
Стаж 48 лет / Врач первой категории
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Фомченко Анастасия Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фомченко Анастасия Викторовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 51 год
Медицинская сестра (брат)
Стаж 51 год
Запись онлайн недоступна
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Курикова Елена Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Курикова Елена Олеговна

Терапевт
Стаж 32 года
Терапевт
Стаж 32 года
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Кожемяченко Ирина Ильинична
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кожемяченко Ирина Ильинична

Медицинская сестра (брат)
Стаж 10 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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Пономарева Елена Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пономарева Елена Борисовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 40 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 40 лет
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Томашева Надежда Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Томашева Надежда Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 41 год
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 41 год
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Шиш Татьяна Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шиш Татьяна Дмитриевна

Фельдшер-лаборант
Стаж 44 года
Фельдшер-лаборант
Стаж 44 года
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Сидоренко Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сидоренко Ирина Николаевна

Заместитель главного врача
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Заместитель главного врача
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Никитченко Валентина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никитченко Валентина Петровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 50 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 50 лет
Запись онлайн недоступна
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Скирута Татьяна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Скирута Татьяна Анатольевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 48 лет
Врач функциональной диагностики
Стаж 48 лет
Запись онлайн недоступна
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Точилкина Ирина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Точилкина Ирина Ивановна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 41 год
Медицинская сестра (брат)
Стаж 41 год
Запись онлайн недоступна
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Дука Анна Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дука Анна Михайловна

Эпидемиолог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Эпидемиолог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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