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Дентал Платинум
5.1
Рейтинг

Дентал Платинум

В клинике 6 врачей
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Адреса
ул. Металлистов, 1А
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Информация

Современная стоматология высоких стандартов в Хабаровске.

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Врачи работающие в клинике
Николаев Григорий Валентинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Николаев Григорий Валентинович

Стоматолог-ортодонт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-ортодонт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Павленко Александр Александрович
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Павленко Александр Александрович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-гигиенист, Стоматолог-имплантолог
Стаж 6 лет / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-гигиенист, Стоматолог-имплантолог
Стаж 6 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Приходько Наталья Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Приходько Наталья Вячеславовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет / Врач первой категории
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Нарута Владимир Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нарута Владимир Николаевич

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 6 лет / Врач первой категории
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 6 лет / Врач первой категории
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Бобров Виктор Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бобров Виктор Юрьевич

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 1 год
Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 1 год
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Симако Виктория Евгеньевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Симако Виктория Евгеньевна

Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 10 лет
Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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