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Дентал Платинум
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Информация
Современная стоматология высоких стандартов в Хабаровске.
Прайс:
- Установка имплантов "под ключ" - 47400;
- Гигиена для двоих - 5000;
- Брекет-система DAMON - 35000.
Обслуживание по материнскому капиталу.
Бесплатные консультации специалистов - ортопед, хирург-имплантолог, терапевт, ортодонт.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-гигиенист, Стоматолог-имплантолог
Стаж 6 лет / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-гигиенист, Стоматолог-имплантолог
Стаж 6 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Стаж 28 лет / Врач первой категории
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Стаж 6 лет / Врач первой категории
Стаж 6 лет / Врач первой категории
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Стаж 1 год
Стаж 1 год
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Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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