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Денталеа
7.4
Рейтинг

Денталеа

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Карла Маркса, 91
ТРЦ "Большая Медведица", вход со двора
c 10:00 до 19:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Андриянова (Пуликова) Валентина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Андриянова (Пуликова) Валентина Михайловна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Навасартян Артур Яковлевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Навасартян Артур Яковлевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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