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Денталеа
В клинике 2 врача
Адреса
ул. Карла Маркса, 91
ТРЦ "Большая Медведица", вход со двора
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Информация
ООО "Денталеа".
Консультация - 250 рублей.
Осмотр - 100 рублей.
Филиал находится в ТРЦ "Большая Медведица".
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Врачи работающие в клинике
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