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Dентекс
0.0
Рейтинг

Dентекс

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Тихоокеанская, 73Г
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Андреев Иван Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Андреев Иван Николаевич

Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Москалева Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Москалева Наталья Александровна

Зубной техник
Стаж не указан
Зубной техник
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Новачук Евгения Васильева
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Новачук Евгения Васильева

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Москалев Игорь Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Москалев Игорь Владимирович

Стоматолог-хирург, Директор клиники
Стаж не указан
Стоматолог-хирург, Директор клиники
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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