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Детский травмпункт
0.0
Рейтинг

Детский травмпункт

Государственная
В клинике 6 врачей
Адреса
ул. Прогрессивная, 6
1-й этаж
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Беспалова Анна Евгеньевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Беспалова Анна Евгеньевна

Травматолог-ортопед
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Травматолог-ортопед
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Кузьмина Оксана Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузьмина Оксана Валерьевна

Травматолог-ортопед, Зав. травматологическим отделением
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед, Зав. травматологическим отделением
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Галкин Сергей Игоревич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Галкин Сергей Игоревич

Травматолог-ортопед
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Травматолог-ортопед
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Родионов Александр Борисович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Родионов Александр Борисович

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Теслюк Евгения Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Теслюк Евгения Валерьевна

Травматолог-ортопед
Стаж 8 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Ноянова Юлия Германовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ноянова Юлия Германовна

Травматолог-ортопед
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Травматолог-ортопед
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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