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Детский травмпункт
Государственная
В клинике 6 врачей
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Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Стаж 13 лет / Врач второй категории
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Принимает детей
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
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Принимает детей
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей