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Докомит
0.5
Рейтинг

Докомит

В клинике 4 врача
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Адреса
ул. Ленинградская, 15А
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Анохин Константин Евгеньевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Анохин Константин Евгеньевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Тимко Евгения Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тимко Евгения Евгеньевна

Стоматолог-хирург, Главный врач
Стаж 31 год / Врач первой категории
Стоматолог-хирург, Главный врач
Стаж 31 год / Врач первой категории
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Гринева Наталья Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гринева Наталья Михайловна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог общей практики
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог общей практики
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Чичкова Ольга Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чичкова Ольга Геннадьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 26 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 26 лет
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