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Доктор
В клинике 6 врачей
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Консультация - 270 руб.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 4 года
Стаж 4 года
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Стаж 25 лет
Стаж 25 лет
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Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Стаж не указан
Стаж не указан
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