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Доктор
0.0
Рейтинг

Доктор

В клинике 6 врачей
Адреса
ул. Краснореченская, 63
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Кротов Дмитрий Андреевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кротов Дмитрий Андреевич

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 4 года
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 4 года
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Димитриев Павел Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Димитриев Павел Владимирович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 25 лет
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 25 лет
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Иванюк Екатерина Валерьевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Иванюк Екатерина Валерьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Пешков Виталий Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пешков Виталий Владимирович

Стоматолог-ортопед
Стаж 12 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
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Задорожин Алексей Павлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Задорожин Алексей Павлович

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Рукин Антон Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рукин Антон Сергеевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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