Реабилитационный центр Доктор Class осуществялет свою деятельность на базе сети фитнес-клубов World Class Хабаровск. В распоряжении центра тренажеры, оборудованные залы, плавательные бассейны и многочисленный штат врачей и спортсменов-профессионалов.

Занятия для разных возрастных групп 0+.

Индивидуальные занятия по ЛФК как в зале, так и в бассейне.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.