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Доктор Class
В клинике 2 врача
Адреса
ул. Тургенева, 46
ш. Восточное, 41
БЦ "Золотые башни"
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Информация
Реабилитационный центр Доктор Class осуществялет свою деятельность на базе сети фитнес-клубов World Class Хабаровск. В распоряжении центра тренажеры, оборудованные залы, плавательные бассейны и многочисленный штат врачей и спортсменов-профессионалов.
Занятия для разных возрастных групп 0+.
Индивидуальные занятия по ЛФК как в зале, так и в бассейне.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Принимает детей