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Доктор Class
0.0
Рейтинг

Доктор Class

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Тургенева, 46
c 9:00 до 21:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ш. Восточное, 41
БЦ "Золотые башни"
c 9:00 до 21:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Врачи работающие в клинике
Витенко Татьяна Владимировна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Витенко Татьяна Владимировна

Врач ЛФК, Спортивный врач
Стаж 7 лет
Врач ЛФК, Спортивный врач
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Мун Юлия Енгиеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мун Юлия Енгиеевна

Педиатр, Врач ЛФК
Стаж 9 лет
Педиатр, Врач ЛФК
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

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