Центр сосудистой хирургии и флебологии "Doctor Ven" позиционирует себя как узкоспециализированная клиника, основным видом деятельности которой является лечение сосудистых и смежных с ними заболеваний, таких как, варикозная болезнь и ее осложнения (гиперпигментация, дерматит, дерматосклероз, тромбофлебит, трофические язвы), тромбоз глубоких и подкожных вен, посттромботическая болезнь, атеросклероз, диабетическая ангиопатия, лимфедема.

Центр также занимается лечением редких заболеваний: облитерирующий тромбангиит, аневризмы артерий, ангионеврозы (в т.ч. болезнь и синдром Рейно), пороки развития сосудов (гемангиомы, ангиодисплазии (болезнь Клиппеля-Треноне), артерио-венозные свищи, флебэктазии), тромбофилии, гемофилии.

ООО "Доктор Вен".

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