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  3. Доктор Вен
Доктор Вен
6.8
Рейтинг

Доктор Вен

В клинике 12 врачей
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Адреса
ул. Советская, 10 кор. 1
1-й этаж
c 8:45 до 20:00. Сейчас закрыто
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Информация

Центр сосудистой флебологии. Сосудистая хирургия, флебология, гематология, УЗИ-диагностика, консервативное и оперативное лечение.

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Врачи работающие в клинике
Хвостиков Максим Сергеевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Хвостиков Максим Сергеевич

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Бушнин Сергей Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бушнин Сергей Сергеевич

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 15 лет / Кандидат медицинских наук
Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 15 лет / Кандидат медицинских наук
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Мансветова Екатерина Феликсовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мансветова Екатерина Феликсовна

Гематолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Гематолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Фуртат Александр Сергеевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Фуртат Александр Сергеевич

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Жилинский Николай Геннадьевич
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жилинский Николай Геннадьевич

Флеболог
Стаж 11 лет
Флеболог
Стаж 11 лет
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Бушнин Александр Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бушнин Александр Сергеевич

УЗИ-специалист, Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 10 лет
УЗИ-специалист, Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 10 лет
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Ефименко Юлия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ефименко Юлия Владимировна

Терапевт
Стаж 12 лет
Терапевт
Стаж 12 лет
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Зубков Дмитрий Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зубков Дмитрий Юрьевич

УЗИ-специалист, Флеболог, Хирург
Стаж 11 лет / Врач первой категории
УЗИ-специалист, Флеболог, Хирург
Стаж 11 лет / Врач первой категории
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Парамонова Наталья Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Парамонова Наталья Георгиевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Лось Екатерина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лось Екатерина Викторовна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 7 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 7 лет / Врач высшей категории
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Дудник Сергей Павлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дудник Сергей Павлович

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Степанян Рубен Гагикович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанян Рубен Гагикович

Онколог, Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 2 года
Онколог, Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 2 года
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