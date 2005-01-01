По адресу ул. Воронежская, 49 приём в субботу ведется по предварительной записи.

ЖД больница – это многопрофильное, специализированное лечебное учреждение, которое имеет 55 отделений и подразделений. Больница является основной базой для обследования и лечения работников Дальневосточной железной дороги, оказывает медпомощь не только железнодорожникам, членам их семей и пенсионерам, но и всем нуждающимся жителям города, края и других регионов России.

Персонал клиники проходил стажировку и обучение в ведущих медицинских центрах РФ и за рубежом: в Корее, США и странах Европы.

Услуги ЖД больницы Хабаровска:

консультативная медицинская помощь узких специалистов на амбулаторном этапе в Дорожном консультативно-диагностическом центре (ДКДЦ);

медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара по направлениям: терапия, кардиология, неврология, нефрология, офтальмология, отоларингология, хирургия (в том числе сосудистая и пластическая), травматология и ортопедия, гинекология, урология;

комплексная диагностика, в том числе с использованием всех видов рентгеновских, функциональных, ультразвуковых, эндоскопических и лабораторных исследований;

полный курс реабилитационно-восстановительных мероприятий.

Возможна электронная запись к врачам.

Негосударственное учреждение здравоохранения "Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск".

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.