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Дорожная клиническая больница
3.4
Рейтинг

Дорожная клиническая больница

В клинике 261 врач
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Адреса
Больница
ул. Воронежская, 49
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Стационар
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:00 до 17:00. Сейчас закрыто
Амбулаторное подразделение
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Поликлиника №2, детское отделение
ул. Школьная, 32А
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Воробьев Максим Валентинович
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Воробьев Максим Валентинович

Проктолог (колопроктолог), Хирург, Зав. отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Проктолог (колопроктолог), Хирург, Зав. отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Березуцкий Сергей Николаевич
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Березуцкий Сергей Николаевич

Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Колтунов Сергей Семенович
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Колтунов Сергей Семенович

Гастроэнтеролог, Терапевт, Зав. отделением
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гастроэнтеролог, Терапевт, Зав. отделением
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Иевлева Надежда Федоровна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Иевлева Надежда Федоровна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Хвостиков Максим Сергеевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Хвостиков Максим Сергеевич

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Шарандак Геннадий Анатольевич
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шарандак Геннадий Анатольевич

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург), Зав. отделением, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 23 года / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург), Зав. отделением, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 23 года / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
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Конева Ольга Антоновна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Конева Ольга Антоновна

Нефролог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Нефролог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Завгородняя Татьяна Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Завгородняя Татьяна Викторовна

Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Сударь Дмитрий Иванович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сударь Дмитрий Иванович

Окулист (офтальмолог), Зав. отделением
Стаж 32 года / Врач первой категории
Окулист (офтальмолог), Зав. отделением
Стаж 32 года / Врач первой категории
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Принимает детей
Никулина Вероника Александровна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никулина Вероника Александровна

Пульмонолог, Терапевт, Зав. отделением
Стаж 6 лет
Пульмонолог, Терапевт, Зав. отделением
Стаж 6 лет
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Киреенко Татьяна Федоровна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Киреенко Татьяна Федоровна

Эндокринолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Суслова Наталья Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Суслова Наталья Федоровна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Нейрофизиолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Нейрофизиолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Терентьев Константин Львович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Терентьев Константин Львович

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Садовникова Татьяна Юрьевна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Садовникова Татьяна Юрьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Невролог (невропатолог)
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Гончаров Александр Валерьевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Гончаров Александр Валерьевич

Хирург, Эндоскопист
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Хирург, Эндоскопист
Стаж 13 лет / Врач второй категории
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Фуртат Александр Сергеевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Фуртат Александр Сергеевич

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Ионова Дарья Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ионова Дарья Андреевна

Эндоскопист
Стаж 3 года
Эндоскопист
Стаж 3 года
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Тараданова Светлана Камардиновна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тараданова Светлана Камардиновна

Физиотерапевт, Врач ЛФК
Стаж 30 лет
Физиотерапевт, Врач ЛФК
Стаж 30 лет
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Принимает детей
Эйриш Борис Леонидович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Эйриш Борис Леонидович

УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 34 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Даньшина Елена Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Даньшина Елена Владимировна

Врач функциональной диагностики, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Краснова Наталья Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Краснова Наталья Александровна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
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Дульман Надежда Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дульман Надежда Николаевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 12 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 12 лет
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Пермина Наталья Евгеньевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пермина Наталья Евгеньевна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Кошкарова Наталья Олеговна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кошкарова Наталья Олеговна

Гинеколог, УЗИ-специалист, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 5 лет / Врач второй категории
Гинеколог, УЗИ-специалист, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 5 лет / Врач второй категории
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Белоусова Анна Вячеславовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Белоусова Анна Вячеславовна

УЗИ-специалист
Стаж 10 лет
УЗИ-специалист
Стаж 10 лет
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Филичкина Рогнеда Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Филичкина Рогнеда Андреевна

Акушер-гинеколог
Стаж 3 года
Акушер-гинеколог
Стаж 3 года
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Ефименко Юлия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ефименко Юлия Владимировна

Терапевт
Стаж 12 лет
Терапевт
Стаж 12 лет
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Федосимова Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Федосимова Ольга Владимировна

Кардиолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Кондрашова Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кондрашова Елена Юрьевна

Лор (оториноларинголог), Зав. хирургическим отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог), Зав. хирургическим отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Константинова Наталья Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Константинова Наталья Вячеславовна

Уролог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Уролог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Мищенко Вера Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мищенко Вера Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет / Врач второй категории
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Литвинова Людмила Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Литвинова Людмила Андреевна

Нефролог
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Нефролог
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Колтунов Андрей Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колтунов Андрей Сергеевич

Гастроэнтеролог, Терапевт, Зав. отделением
Стаж 8 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гастроэнтеролог, Терапевт, Зав. отделением
Стаж 8 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Ким Вячеслав Леонидович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ким Вячеслав Леонидович

УЗИ-специалист
Стаж 22 года / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж 22 года / Врач первой категории
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Дудник Сергей Павлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дудник Сергей Павлович

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Шмонденко Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шмонденко Наталья Николаевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Тумачков Никита Андреевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тумачков Никита Андреевич

Травматолог-ортопед
Стаж 4 года
Травматолог-ортопед
Стаж 4 года
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Че Ксения Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Че Ксения Олеговна

Невролог (невропатолог)
Стаж 4 года
Невролог (невропатолог)
Стаж 4 года
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Сайфутдинова Нина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сайфутдинова Нина Ивановна

УЗИ-специалист
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Скородумов Владимир Семенович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Скородумов Владимир Семенович

Онколог, Хирург, Зав. отделением
Стаж 16 лет
Онколог, Хирург, Зав. отделением
Стаж 16 лет
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Отводников Матвей Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Отводников Матвей Юрьевич

Уролог
Стаж 4 года
Уролог
Стаж 4 года
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Степаненко Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степаненко Елена Юрьевна

Терапевт
Стаж 13 лет
Терапевт
Стаж 13 лет
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Лагутина Лилия Робертовна
5.9
Рейтинг
Рейтинг
5.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Лагутина Лилия Робертовна

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Дроздов Сергей Викторович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Дроздов Сергей Викторович

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Крапивная Оксана Владимировна
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Крапивная Оксана Владимировна

Гастроэнтеролог, Зав. отделением
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Гастроэнтеролог, Зав. отделением
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Рыков Александр Геннадьевич
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рыков Александр Геннадьевич

Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 39 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 39 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Хандурина Галина Николаевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хандурина Галина Николаевна

Невролог (невропатолог), Психотерапевт
Стаж 44 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Невролог (невропатолог), Психотерапевт
Стаж 44 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Блощинский Степан Андреевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
16
отзывов

Блощинский Степан Андреевич

Гинеколог, Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 14 лет / Врач первой категории
Гинеколог, Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 14 лет / Врач первой категории
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Тазалов Виталий Анатольевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тазалов Виталий Анатольевич

Онколог, Хирург, Зав. отделением
Стаж 20 лет / Кандидат медицинских наук
Онколог, Хирург, Зав. отделением
Стаж 20 лет / Кандидат медицинских наук
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Матвиенко Леонид Акимович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Матвиенко Леонид Акимович

Акушер-гинеколог
Стаж 33 года
Акушер-гинеколог
Стаж 33 года
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Карташова Ольга Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Карташова Ольга Геннадьевна

Эндоскопист
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Маркова Ирина Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Маркова Ирина Юрьевна

Терапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Добротворский Михаил Евгеньевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Добротворский Михаил Евгеньевич

Пластический хирург
Стаж 35 лет
Пластический хирург
Стаж 35 лет
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Хоменко Александр Алексеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хоменко Александр Алексеевич

Травматолог-ортопед
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Прянишников Роман Вячеславович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Прянишников Роман Вячеславович

Ортопед, Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 10 лет / Врач первой категории
Ортопед, Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 10 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Коршняк Валентин Юрьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Коршняк Валентин Юрьевич

Травматолог-ортопед
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Травматолог-ортопед
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Руденко Марина Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Руденко Марина Юрьевна

Нефролог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Нефролог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Шевченко Александра Михайловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шевченко Александра Михайловна

Гематолог, Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Гематолог, Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Пашковская Ольга Станиславовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Пашковская Ольга Станиславовна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Мельникова Татьяна Владимировна
6.3
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6.3 из 10
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1
отзыв

Мельникова Татьяна Владимировна

Акушер-гинеколог, Зав. акушерско-гинекологическим кабинетом
Стаж 36 лет
Акушер-гинеколог, Зав. акушерско-гинекологическим кабинетом
Стаж 36 лет
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Теплищев Максим Игоревич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
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отзыв

Теплищев Максим Игоревич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Василенко Вера Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
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9
отзывов

Василенко Вера Андреевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 4 года
Лор (оториноларинголог)
Стаж 4 года
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Корнилкова Дарья Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
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отзыва

Корнилкова Дарья Геннадьевна

УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 12 лет / Врач второй категории
УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 12 лет / Врач второй категории
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Мелешко Светлана Григорьевна
6.3
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Рейтинг
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отзыв

Мелешко Светлана Григорьевна

Гастроэнтеролог, Терапевт, Зав. отделением
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Терапевт, Зав. отделением
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Черникова Елена Валерьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
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отзыв

Черникова Елена Валерьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 13 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 13 лет
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Рахимова Ситора Нуриддиновна
6.3
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Рейтинг
6.3 из 10
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отзыв

Рахимова Ситора Нуриддиновна

Хирург
Стаж 3 года
Хирург
Стаж 3 года
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Никишин Александр Сергеевич
6.2
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Рейтинг
6.2 из 10
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1
отзыв

Никишин Александр Сергеевич

Эндоскопист
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Немцов Владимир Юрьевич
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
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отзыв

Немцов Владимир Юрьевич

Рентгенолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Дубовик Ольга Андреевна
6.2
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Рейтинг
6.2 из 10
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1
отзыв

Дубовик Ольга Андреевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 3 года
Невролог (невропатолог)
Стаж 3 года
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Сигаева Юлия Сергеевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
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отзывов

Сигаева Юлия Сергеевна

Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж 12 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж 12 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Воловик Валерий Евгеньевич
6.1
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Рейтинг
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отзывов

Воловик Валерий Евгеньевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Любчик Наталья Геннадьевна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Любчик Наталья Геннадьевна

Гинеколог
Стаж 23 года
Гинеколог
Стаж 23 года
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Вугалтер Владислав Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Вугалтер Владислав Юрьевич

Хирург
Стаж 34 года
Хирург
Стаж 34 года
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Потемкина Елена Михайловна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Потемкина Елена Михайловна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 41 год / Врач высшей категории
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Черепнин Денис Алексеевич
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Черепнин Денис Алексеевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Комар Дарья Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Комар Дарья Валерьевна

Окулист (офтальмолог), Зав. отделением
Стаж 10 лет / Врач второй категории
Окулист (офтальмолог), Зав. отделением
Стаж 10 лет / Врач второй категории
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Сегида Марина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Сегида Марина Алексеевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Карпович Марат Евгеньевич
6.0
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6.0 из 10
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отзывов

Карпович Марат Евгеньевич

Нейрохирург
Стаж 21 год / Врач второй категории
Нейрохирург
Стаж 21 год / Врач второй категории
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Юфа Исай Абрамович
6.0
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6.0 из 10
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Юфа Исай Абрамович

Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
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Раров Андрей Анатольевич
6.0
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Раров Андрей Анатольевич

Травматолог-ортопед
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Шубин Евгений Альбертович
6.0
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Шубин Евгений Альбертович

Хирург, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 21 год
Хирург, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 21 год
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Верин Владимир Владимирович
6.0
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Верин Владимир Владимирович

Хирург
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Хирург
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
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Туринская Светлана Григорьевна
6.0
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Туринская Светлана Григорьевна

Кардиолог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Кардиолог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
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Павлюкова Ирина Вячеславовна
6.0
Рейтинг
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6.0 из 10
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Павлюкова Ирина Вячеславовна

Кардиолог
Стаж 10 лет / Врач второй категории
Кардиолог
Стаж 10 лет / Врач второй категории
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Басова Ирина Сергеевна
6.0
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6.0 из 10
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Басова Ирина Сергеевна

Кардиолог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Кардиолог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Проклова Татьяна Геннадьевна
6.0
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6.0 из 10
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Проклова Татьяна Геннадьевна

Кардиолог
Стаж 10 лет
Кардиолог
Стаж 10 лет
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Хен Инна Федоровна
6.0
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6.0 из 10
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Хен Инна Федоровна

Кардиолог, Зав. отделением
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Кардиолог, Зав. отделением
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Кривинкова Анастасия Юрьевна
6.0
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6.0 из 10
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Кривинкова Анастасия Юрьевна

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
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Белых Дмитрий Геннадьевич
6.0
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6.0 из 10
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Белых Дмитрий Геннадьевич

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
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Шеремет Анна Владимировна
6.0
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6.0 из 10
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Шеремет Анна Владимировна

Кардиолог
Стаж 6 лет
Кардиолог
Стаж 6 лет
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Сычева Анастасия Игоревна
6.0
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Сычева Анастасия Игоревна

Кардиолог
Стаж 3 года
Кардиолог
Стаж 3 года
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Семенюк Алексей Павлович
6.0
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Семенюк Алексей Павлович

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
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Доброва Светлана Анатольевна
6.0
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Рейтинг
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Доброва Светлана Анатольевна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
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Гончарова Елена Сергеевна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Гончарова Елена Сергеевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Рычкова Ольга Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
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Рычкова Ольга Викторовна

Кардиолог
Стаж 7 лет
Кардиолог
Стаж 7 лет
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Лутченко Сергей Петрович
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
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Лутченко Сергей Петрович

Эндоскопист
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Эндоскопист
Стаж 11 лет / Врач первой категории
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Чичкань Сергей Иванович
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чичкань Сергей Иванович

Эндоскопист
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Эндоскопист
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Ананьев Олег Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ананьев Олег Владимирович

Эндоскопист
Стаж не указан
Эндоскопист
Стаж не указан
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Принимает детей
Сердюк Наталья Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Сердюк Наталья Борисовна

Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Говзман Влада Вадимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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1
отзыв

Говзман Влада Вадимовна

Невролог (невропатолог), Сомнолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог), Сомнолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Лазебная Анастасия Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Лазебная Анастасия Евгеньевна

Логопед, Психолог
Стаж 11 лет
Логопед, Психолог
Стаж 11 лет
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Леонова Светлана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Леонова Светлана Владимировна

Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Ищенко Ольга Александровна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Ищенко Ольга Александровна

Рефлексотерапевт
Стаж 35 лет
Рефлексотерапевт
Стаж 35 лет
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Мининкова Таисия Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Мининкова Таисия Павловна

Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Рефлексотерапевт
Стаж не указан
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Бондаренко Галина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Бондаренко Галина Викторовна

Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Паршикова Лидия Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Паршикова Лидия Григорьевна

Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Ротко Сергей Станиславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Ротко Сергей Станиславович

Врач ЛФК
Стаж не указан
Врач ЛФК
Стаж не указан
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Савельева Нина Яковлевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Савельева Нина Яковлевна

Физиотерапевт
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Физиотерапевт
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Горбунова Елена Владимировна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Горбунова Елена Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж 32 года / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж 32 года / Врач первой категории
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Карпенко Евгений Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Карпенко Евгений Валерьевич

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
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Зю Со Чун
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Зю Со Чун

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Матющенко Сергей Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Матющенко Сергей Александрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Барсукова Арина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Барсукова Арина Александровна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Гончарова Зоя Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Гончарова Зоя Валерьевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 29 лет / Врач первой категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 29 лет / Врач первой категории
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Быков Евгений Леонидович
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Быков Евгений Леонидович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Щепилов Федор Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
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Щепилов Федор Владимирович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рожков Евгений Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Рожков Евгений Валерьевич

Анестезиолог-реаниматолог, Трансфузиолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог, Трансфузиолог
Стаж не указан
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Быкова Светлана Анатольевна
6.0
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Рейтинг
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Быкова Светлана Анатольевна

Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Рыбалка Елена Дмитриевна
6.0
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Рыбалка Елена Дмитриевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
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Кислицын Андрей Робертович
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Кислицын Андрей Робертович

Врач функциональной диагностики
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Рахманова Лариса Валерьевна
6.0
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Рахманова Лариса Валерьевна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Мурина Лариса Сергеевна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Мурина Лариса Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 35 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 35 лет
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Долока Екатерина Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Долока Екатерина Витальевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 7 лет
Врач функциональной диагностики
Стаж 7 лет
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Кащенко Ирина Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Кащенко Ирина Константиновна

Терапевт, Заведующий поликлиникой
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Терапевт, Заведующий поликлиникой
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Хрипкова Ольга Викторовна
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Хрипкова Ольга Викторовна

Врач функциональной диагностики
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Колесниченко Ираида Александровна
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Колесниченко Ираида Александровна

Рентгенолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Корпусова Римма Александровна
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Корпусова Римма Александровна

Терапевт
Стаж 41 год
Терапевт
Стаж 41 год
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Зеленцова Инесса Константиновна
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Зеленцова Инесса Константиновна

Рентгенолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Усков Владимир Иванович
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Усков Владимир Иванович

Рентгенолог
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
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Гулимова Валентина Алексеевна
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Гулимова Валентина Алексеевна

Зав. отделением, Профпатолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Зав. отделением, Профпатолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Масальцева Наталья Александровна
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Масальцева Наталья Александровна

Уролог
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Уролог
Стаж 43 года / Врач высшей категории
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Шевцова Елена Сергеевна
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Шевцова Елена Сергеевна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 11 лет
Терапевт, Зав. отделением
Стаж 11 лет
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Семенченко Елизавета Константиновна
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Семенченко Елизавета Константиновна

Нарколог
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Нарколог
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Варанкина Наталия Александровна
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Варанкина Наталия Александровна

Терапевт
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Терапевт
Стаж 28 лет / Врач первой категории
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Жилина Валентина Степановна
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Жилина Валентина Степановна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
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Головина Елена Михайловна
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Головина Елена Михайловна

Терапевт, Профпатолог
Стаж 33 года / Врач первой категории
Терапевт, Профпатолог
Стаж 33 года / Врач первой категории
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Котенко Марина Михайловна
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Котенко Марина Михайловна

Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 21 год / Врач первой категории
Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 21 год / Врач первой категории
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Покиньчереда Ирина Анатольевна
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Покиньчереда Ирина Анатольевна

Гематолог
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Воронцова Анна Ивановна
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Воронцова Анна Ивановна

Ревматолог
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Ревматолог
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Татаренко Юлия Анатольевна
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Татаренко Юлия Анатольевна

Ревматолог, Терапевт, Профпатолог
Стаж 7 лет
Ревматолог, Терапевт, Профпатолог
Стаж 7 лет
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Тимохов Сергей Викторович
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Тимохов Сергей Викторович

Терапевт, Профпатолог
Стаж 11 лет
Терапевт, Профпатолог
Стаж 11 лет
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Толоконникова Александра Леонидовна
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Толоконникова Александра Леонидовна

Дерматовенеролог
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Дерматовенеролог
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Каминская Анна Геннадьевна
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Каминская Анна Геннадьевна

Кардиолог
Стаж 10 лет
Кардиолог
Стаж 10 лет
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Ерофеева Валерия Игоревна
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Ерофеева Валерия Игоревна

Рентгенолог
Стаж 9 лет / Врач второй категории
Рентгенолог
Стаж 9 лет / Врач второй категории
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Хоменко Алексей Иванович
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Хоменко Алексей Иванович

Травматолог-ортопед
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Тясто Игорь Всеволодович
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Тясто Игорь Всеволодович

Онколог, Хирург, Зав. отделением
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Онколог, Хирург, Зав. отделением
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Петренко Наталья Сергеевна
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Петренко Наталья Сергеевна

Кардиолог
Стаж 2 года
Кардиолог
Стаж 2 года
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Грищенко Галина Семеновна
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Грищенко Галина Семеновна

Хирург
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Рушакова Алена Александровна
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Рушакова Алена Александровна

Невролог (невропатолог), Сомнолог
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Невролог (невропатолог), Сомнолог
Стаж 18 лет / Врач первой категории
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Маринин Сергей Юрьевич
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Маринин Сергей Юрьевич

Хирург
Стаж 29 лет / Врач первой категории
Хирург
Стаж 29 лет / Врач первой категории
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Мозерова Ольга Владимировна
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Мозерова Ольга Владимировна

Невролог (невропатолог)
Стаж 17 лет / Врач первой категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 17 лет / Врач первой категории
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Куценко Юлия Андреевна
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Куценко Юлия Андреевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 5 лет / Врач второй категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 5 лет / Врач второй категории
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Каминский Максим Николаевич
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Каминский Максим Николаевич

Хирург
Стаж 9 лет / Кандидат медицинских наук
Хирург
Стаж 9 лет / Кандидат медицинских наук
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Мельникова Мария Михайловна
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Мельникова Мария Михайловна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Есакова Марина Александровна
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Есакова Марина Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
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Душечкина Анна Евгеньевна
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Душечкина Анна Евгеньевна

Пульмонолог
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Пульмонолог
Стаж 16 лет / Врач второй категории
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Дьяков Дмитрий Дмитриевич
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Дьяков Дмитрий Дмитриевич

Травматолог-ортопед
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Мелешко Алексей Владимирович
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Мелешко Алексей Владимирович

Невролог (невропатолог)
Стаж 32 года
Невролог (невропатолог)
Стаж 32 года
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Мединцева Елена Николаевна
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Мединцева Елена Николаевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 31 год
Медицинская сестра (брат)
Стаж 31 год
Пастухова Людмила Владимировна
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Пастухова Людмила Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
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Островская Виктория Германовна
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Островская Виктория Германовна

Лаборант
Стаж 8 лет
Лаборант
Стаж 8 лет
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Потапова Наталья Геннадьевна
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Потапова Наталья Геннадьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
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Хохлов Николай Викторович
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Хохлов Николай Викторович

Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 8 лет
Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 8 лет
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Карпенко Ксенья Владимировна
6.0
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Карпенко Ксенья Владимировна

Гастроэнтеролог, Терапевт, Клинический фармаколог
Стаж 14 лет / Врач первой категории
Гастроэнтеролог, Терапевт, Клинический фармаколог
Стаж 14 лет / Врач первой категории
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Рачинская Александра Александровна
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Рачинская Александра Александровна

Кардиолог
Стаж 7 лет
Кардиолог
Стаж 7 лет
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Брежняя Оксана Владимировна
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Брежняя Оксана Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
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Архипенко Мария Владимировна
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Архипенко Мария Владимировна

Врач функциональной диагностики
Стаж 21 год / Врач первой категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 21 год / Врач первой категории
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Принимает детей
Барсукова Ольга Вячеславовна
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Барсукова Ольга Вячеславовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 31 год
Невролог (невропатолог)
Стаж 31 год
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Принимает детей
Писаренко Михаил Юрьевич
6.0
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Писаренко Михаил Юрьевич

Уролог
Стаж 10 лет / Врач первой категории
Уролог
Стаж 10 лет / Врач первой категории
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Крахмальная Нина Леонидовна
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Крахмальная Нина Леонидовна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Арендова Татьяна Валерионовна
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Арендова Татьяна Валерионовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
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Бронникова Наталья Петровна
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Бронникова Наталья Петровна

Психиатр-нарколог
Стаж 17 лет / Врач первой категории
Психиатр-нарколог
Стаж 17 лет / Врач первой категории
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Андрещук Наталья Васильевна
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Андрещук Наталья Васильевна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Валитова Дарья Юрьевна
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Валитова Дарья Юрьевна

Педиатр
Стаж 9 лет
Педиатр
Стаж 9 лет
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Принимает детей
Жеребцова Людмила Михайловна
6.0
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Жеребцова Людмила Михайловна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
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Винникова Ирина Евгеньевна
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Винникова Ирина Евгеньевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 16 лет
Врач функциональной диагностики
Стаж 16 лет
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Фирцикова Елена Михайловна
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Фирцикова Елена Михайловна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Гайдук Александр Александрович
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Гайдук Александр Александрович

Окулист (офтальмолог)
Стаж 23 года
Окулист (офтальмолог)
Стаж 23 года
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Принимает детей
Глухова Лариса Васильевна
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Глухова Лариса Васильевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 42 года
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 42 года
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Гретченко Галина Геннадьевна
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Гретченко Галина Геннадьевна

Терапевт
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Григорьев Илья Александрович
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Григорьев Илья Александрович

Сердечно-сосудистый хирург, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 7 лет
Сердечно-сосудистый хирург, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 7 лет
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Поздеева Нина Николаевна
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Поздеева Нина Николаевна

Хирург
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 51 год / Врач высшей категории
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Грицаева Ольга Алексеевна
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Грицаева Ольга Алексеевна

Терапевт, Зав. отделением, Профпатолог
Стаж 37 лет
Терапевт, Зав. отделением, Профпатолог
Стаж 37 лет
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Давыдова Юлия Валерьевна
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Давыдова Юлия Валерьевна

Пульмонолог
Стаж 2 года
Пульмонолог
Стаж 2 года
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Дротова Анна Владимировна
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Дротова Анна Владимировна

Терапевт
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Гордеева Надежда Витальевна
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Гордеева Надежда Витальевна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 43 года / Врач первой категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж 43 года / Врач первой категории
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Елизарова Татьяна Геннадьевна
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Елизарова Татьяна Геннадьевна

Терапевт
Стаж 29 лет / Врач второй категории
Терапевт
Стаж 29 лет / Врач второй категории
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Жуковская Александра Владимировна
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Жуковская Александра Владимировна

Терапевт
Стаж 26 лет
Терапевт
Стаж 26 лет
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Зубова Татьяна Григорьевна
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Зубова Татьяна Григорьевна

Стоматолог-ортопед
Стаж 17 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 17 лет
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Шац Надежда Артуровна
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Шац Надежда Артуровна

Стоматолог-терапевт, Заведующий поликлиникой
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Заведующий поликлиникой
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Синюкова Марина Алексеевна
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Синюкова Марина Алексеевна

Терапевт
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Терапевт
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Ивасюк Михаил Александрович
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Ивасюк Михаил Александрович

Рентгенолог
Стаж 3 года
Рентгенолог
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Изотова Наталья Юрьевна
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Изотова Наталья Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 29 лет
Стоматолог-терапевт
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Кабанова Лариса Александровна
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Кабанова Лариса Александровна

Врач функциональной диагностики
Стаж 24 года / Врач первой категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 24 года / Врач первой категории
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Ким Елена Вячеславовна
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Ким Елена Вячеславовна

Эндоскопист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Бородина Марина Камиловна
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Бородина Марина Камиловна

Акушер-гинеколог
Стаж 5 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 5 лет
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Климачева Виктория Геннадьевна
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Климачева Виктория Геннадьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 30 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 30 лет
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Принимает детей
Костенко Дмитрий Юрьевич
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Костенко Дмитрий Юрьевич

Гематолог
Стаж 2 года
Гематолог
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Красноженов Николай Дмитриевич
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Красноженов Николай Дмитриевич

Психиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Психиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Кукарцева Дарья Михайловна
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Кукарцева Дарья Михайловна

Терапевт
Стаж 6 лет
Терапевт
Стаж 6 лет
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Лебешевская Елена Ивановна
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Лебешевская Елена Ивановна

Педиатр
Стаж 42 года
Педиатр
Стаж 42 года
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Лукина-Григорьевна Ирина Алексеевна
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Лукина-Григорьевна Ирина Алексеевна

Зав. лабораторией
Стаж 37 лет
Зав. лабораторией
Стаж 37 лет
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Коновалов Игорь Викторович
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Коновалов Игорь Викторович

Онколог, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
Онколог, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
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Макаренко Анна Викторовна
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Макаренко Анна Викторовна

Хирург
Стаж 26 лет
Хирург
Стаж 26 лет
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Медведева Татьяна Викторовна
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Медведева Татьяна Викторовна

Педиатр
Стаж 18 лет
Педиатр
Стаж 18 лет
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Принимает детей
Назарова Галина Васильевна
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Назарова Галина Васильевна

Инфекционист
Стаж 41 год
Инфекционист
Стаж 41 год
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Некрасова Влада Владимировна
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Некрасова Влада Владимировна

Педиатр
Стаж 9 лет
Педиатр
Стаж 9 лет
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Принимает детей
Николаева Любовь Андреевна
6.0
Рейтинг
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Николаева Любовь Андреевна

Терапевт
Стаж 36 лет
Терапевт
Стаж 36 лет
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Воронов Юрий Андреевич
6.0
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Воронов Юрий Андреевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Павлова Екатерина Олеговна
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Павлова Екатерина Олеговна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 2 года
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 2 года
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Хвостиков Игорь Григорьевич
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Хвостиков Игорь Григорьевич

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 33 года
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 33 года
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Паршикова Лидия Егоровна
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Паршикова Лидия Егоровна

Спортивный врач
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Спортивный врач
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Полищук Ольга Анатольевна
6.0
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Полищук Ольга Анатольевна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж 35 лет
Педиатр, Зав. отделением
Стаж 35 лет
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Принимает детей
Сердцева Александра Андреевна
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Сердцева Александра Андреевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 4 года
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 4 года
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Сирина Татьяна Сергеевна
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Сирина Татьяна Сергеевна

Педиатр
Стаж 38 лет
Педиатр
Стаж 38 лет
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Принимает детей
Соболева Александра Владимировна
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Соболева Александра Владимировна

Терапевт
Стаж 1 год
Терапевт
Стаж 1 год
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Степанова Юлия Александровна
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Степанова Юлия Александровна

Врач функциональной диагностики
Стаж 11 лет
Врач функциональной диагностики
Стаж 11 лет
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Тимбакова Яна Анатольевна
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Тимбакова Яна Анатольевна

Дерматовенеролог
Стаж 6 лет
Дерматовенеролог
Стаж 6 лет
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Толстопят Ольга Юрьевна
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Толстопят Ольга Юрьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 2 года
Акушер-гинеколог
Стаж 2 года
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Федорова Елена Николаевна
6.0
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Федорова Елена Николаевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Ерофеев Сергей Александрович
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Ерофеев Сергей Александрович

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Филиппова Дарья Александровна
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Филиппова Дарья Александровна

Стоматолог
Стаж 4 года
Стоматолог
Стаж 4 года
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Фисько Александр Евгеньевич
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Фисько Александр Евгеньевич

Терапевт
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Терапевт
Стаж 28 лет / Врач первой категории
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Фролова Марина Ивановна
6.0
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Фролова Марина Ивановна

Терапевт
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Цой Ирина Владимировна
6.0
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Цой Ирина Владимировна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж 27 лет / Врач первой категории
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Шашина Ирина Алексеевна
6.0
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6.0 из 10
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Шашина Ирина Алексеевна

Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Курунова Ирина Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Курунова Ирина Игоревна

Зав. отделением, Патологоанатом
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зав. отделением, Патологоанатом
Стаж не указан / Врач высшей категории
Кукшинов Антон Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Кукшинов Антон Александрович

Хирург
Стаж 4 года
Хирург
Стаж 4 года
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Васильев Евгений Юрьевич
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
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отзыв

Васильев Евгений Юрьевич

Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Коновалов Виктор Анатольевич
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
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1
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Коновалов Виктор Анатольевич

Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Гордеев Василий Владимирович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
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отзыв

Гордеев Василий Владимирович

Уролог, Зав. отделением
Стаж 16 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Уролог, Зав. отделением
Стаж 16 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Византийская Наталья Васильевна
5.6
Рейтинг
Рейтинг
5.6 из 10
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6
отзывов

Византийская Наталья Васильевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Блощинская Ирина Анатольевна
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
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9
отзывов

Блощинская Ирина Анатольевна

Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Матвиенко Леонид Якимович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
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5
отзывов

Матвиенко Леонид Якимович

Гинеколог-хирург
Стаж не указан
Гинеколог-хирург
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Жмурко Наталья Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
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0
отзывов

Жмурко Наталья Сергеевна

Пульмонолог, Терапевт, Профпатолог
Стаж 8 лет
Пульмонолог, Терапевт, Профпатолог
Стаж 8 лет
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Аванов Иван Иванович
6.0
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6.0 из 10
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Аванов Иван Иванович

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Бородкина Аида Ивановна
6.0
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Бородкина Аида Ивановна

Профпатолог
Стаж не указан
Профпатолог
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Бердникова Татьяна Викторовна
6.0
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6.0 из 10
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Бердникова Татьяна Викторовна

Нарколог, Психиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Нарколог, Психиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Мироненко Елена Васильевна
6.0
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6.0 из 10
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Мироненко Елена Васильевна

Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Довженко Любовь Феофановна
6.0
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Довженко Любовь Феофановна

Пульмонолог
Стаж не указан
Пульмонолог
Стаж не указан
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Мазуряк Анатолий Владимирович
6.0
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Мазуряк Анатолий Владимирович

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Лапшина Елена Аркадьевна
6.0
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Лапшина Елена Аркадьевна

Хирург
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Хирург
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Фесюн Кристина Михайловна
6.0
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Фесюн Кристина Михайловна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 7 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 7 лет
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Первышин Александр Юрьевич
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Первышин Александр Юрьевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж 3 года
Лор (оториноларинголог)
Стаж 3 года
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Кулакова Елена Васильевна
6.0
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Кулакова Елена Васильевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
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Баева В. А.
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Баева В. А.

Эндокринолог
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Эндокринолог
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Норкин Кирилл Геннадьевич
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Норкин Кирилл Геннадьевич

Хирург
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Хирург
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Лебедева Ирина Анатольевна
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Лебедева Ирина Анатольевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 18 лет
Врач функциональной диагностики
Стаж 18 лет
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Самохин Р. А.
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Самохин Р. А.

Гинеколог
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Гинеколог
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Ламехова Валентина Григорьевна
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Ламехова Валентина Григорьевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
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Макаревский Сергей Юрьевич
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Макаревский Сергей Юрьевич

Травматолог-ортопед
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Травматолог-ортопед
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Паюченко Виталий Михайлович
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Паюченко Виталий Михайлович

Дерматовенеролог
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Дерматовенеролог
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Рыбак Ирина Анатольевна
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Рыбак Ирина Анатольевна

Терапевт, Профпатолог
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Терапевт, Профпатолог
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Ульянова Елена Александровна
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Ульянова Елена Александровна

Окулист (офтальмолог)
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Окулист (офтальмолог)
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Кузьмич Петр Павлович
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Кузьмич Петр Павлович

Врач ЛФК
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Врач ЛФК
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Сазонова Марина Константиновна
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Сазонова Марина Константиновна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Головко Кирилл Сергеевич
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Головко Кирилл Сергеевич

Патологоанатом
Стаж 3 года
Патологоанатом
Стаж 3 года
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Мороз Марина Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
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Мороз Марина Валерьевна

Нефролог
Стаж не указан
Нефролог
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Принимает детей
Савелькаева Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Савелькаева Елена Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 27 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 27 лет
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Арсеньева Марина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Арсеньева Марина Петровна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
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Камышников Андрей Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Камышников Андрей Анатольевич

Патологоанатом
Стаж 12 лет
Патологоанатом
Стаж 12 лет
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