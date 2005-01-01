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Дорожная клиническая больница
- +7 (800) 770 08 11 , единая справочная
- +7 (4212) 418 282, платный прием
- +7 (4212) 202 012, администратор
- +7 (4212) 382 585, регистратура
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По адресу ул. Воронежская, 49 приём в субботу ведется по предварительной записи.
ЖД больница – это многопрофильное, специализированное лечебное учреждение, которое имеет 55 отделений и подразделений. Больница является основной базой для обследования и лечения работников Дальневосточной железной дороги, оказывает медпомощь не только железнодорожникам, членам их семей и пенсионерам, но и всем нуждающимся жителям города, края и других регионов России.
Персонал клиники проходил стажировку и обучение в ведущих медицинских центрах РФ и за рубежом: в Корее, США и странах Европы.
Услуги ЖД больницы Хабаровска:
- консультативная медицинская помощь узких специалистов на амбулаторном этапе в Дорожном консультативно-диагностическом центре (ДКДЦ);
- медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара по направлениям: терапия, кардиология, неврология, нефрология, офтальмология, отоларингология, хирургия (в том числе сосудистая и пластическая), травматология и ортопедия, гинекология, урология;
- комплексная диагностика, в том числе с использованием всех видов рентгеновских, функциональных, ультразвуковых, эндоскопических и лабораторных исследований;
- полный курс реабилитационно-восстановительных мероприятий.
Возможна электронная запись к врачам.
Негосударственное учреждение здравоохранения "Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.