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Эконом
В клинике 2 врача
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Информация
Удаление, лечение, имплантация, плазмолифтинг и профгигиена зубов. Все виды протезирования с использованием современных технологий. Гарантия до 5 лет.
Консультация - бесплатная.
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