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Эконом
4.6
Рейтинг

Эконом

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Дикопольцева, 47А
1-й этаж
c 10:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Выходной
Вт.
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Сб.
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Информация

Удаление, лечение, имплантация, плазмолифтинг и профгигиена зубов. Все виды протезирования с использованием современных технологий. Гарантия до 5 лет.

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Врачи работающие в клинике
Кондратова Валерия Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кондратова Валерия Васильевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Политаев Иван Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Политаев Иван Иванович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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