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ФеникС
В клинике 1 врачЗаписаться на приём
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Информация
Консультация - 450 руб.
ООО "ФеникС".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 35 лет / Врач первой категории
Стаж 35 лет / Врач первой категории
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