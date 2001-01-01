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ФеникС
0.5
Рейтинг

ФеникС

В клинике 1 врач
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Адреса
ул. Тихоокеанская, 139
1-й этаж
c 10:00 до 17:00. Сейчас закрыто
По предварительной записи
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Врачи работающие в клинике
Фоменко Сергей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фоменко Сергей Владимирович

Стоматолог-ортопед, Директор клиники
Стаж 35 лет / Врач первой категории
Стоматолог-ортопед, Директор клиники
Стаж 35 лет / Врач первой категории
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