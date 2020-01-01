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Фитотерапия
В клинике 2 врача
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Информация
Лечение дальневосточными травами.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Стаж не указан
Стаж не указан
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