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Фитотерапия
-0.3
Рейтинг

Фитотерапия

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Калинина, 5
c 10:00 до 14:00. Сейчас закрыто
Пн.
Выходной
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Лечение дальневосточными травами.

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Врачи работающие в клинике
Жданова (Каменская) Юлия Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жданова (Каменская) Юлия Леонидовна

Эндокринолог, Фитотерапевт
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Эндокринолог, Фитотерапевт
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Кириленко Наталья Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кириленко Наталья Алексеевна

Фитотерапевт
Стаж не указан
Фитотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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