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Галерея Улыбок
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Информация
Оказание стоматологических услуг населению с использованием современных технологий.
Услуги:
- Различные виды имплантаций: мини-имплантация, немедленная имплантация (сразу после удаления), имплантация без разреза, 3D-планирование операций;
- Эстетическая стоматология;
- Безметалловое протезирование;
- Виниры;
- Цифровая стоматология;
- Лечение кариеса, пульпитов;
- Протезирование (различными конструкциями с использованием современных материалов);
- Профессиональная чистка зубов.
Стоимость:
- Консультация от 600 руб.;
- Имплантация от 12000 руб.;
- Лечение от 2500 руб.;
- Профессиональная чистка от 4500 руб.;
- Отбеливание ZOOM от 14000 руб.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 24 года
Стаж 24 года
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