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Галерея Улыбок
0.0
Рейтинг

Галерея Улыбок

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Льва Толстого, 38
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Коренев Вадим Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коренев Вадим Юрьевич

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-имплантолог
Стаж 24 года
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-имплантолог
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
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