  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Женская консультация №1
Женская консультация №1
0.0
Рейтинг

Женская консультация №1

Государственная
В клинике 16 врачей
Адреса
ул. Иртышская, 11
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 11» министерства здравоохранения Хабаровского края, структурное подразделение "Женская консультация №1".

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Заика Оксана Григорьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Заика Оксана Григорьевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 15 лет / Врач второй категории
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Записаться на приём
Иванова Лада Сергеевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Иванова Лада Сергеевна

УЗИ-специалист
Стаж 12 лет / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Малахова Наталья Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Малахова Наталья Викторовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шаповалова Людмила Григорьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шаповалова Людмила Григорьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хань Наталья Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Хань Наталья Анатольевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зверева Ирина Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Зверева Ирина Юрьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Парафиенко Елена Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Парафиенко Елена Алексеевна

Врач функциональной диагностики, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Иванова Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванова Ольга Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Иткулова Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иткулова Татьяна Владимировна

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Теплищева Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Теплищева Елена Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Обогрелова Ирина Витиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Обогрелова Ирина Витиславовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шамсулина Ирина Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шамсулина Ирина Константиновна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Смирнова Лариса Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смирнова Лариса Владимировна

Зав. женской консультацией
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зав. женской консультацией
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Трегубенко Светлана Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трегубенко Светлана Юрьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ткачева Юлия Вадимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ткачева Юлия Вадимовна

Акушер-гинеколог
Стаж 8 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лопатина Надежда Михайловна
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Лопатина Надежда Михайловна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Перинатальный центр
    Перинатальный центр В клинике 158 врачей
    6.1
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 216 врачей
    2.7
  • Дорожная клиническая больница
    Дорожная клиническая больница В клинике 261 врач
    3.4
  • Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
    Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича В клинике 340 врачей
    5.0
Все клиники