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Женская консультация №1
Государственная
В клинике 16 врачей
Адреса
ул. Иртышская, 11
- +7 (4212) 541 362, зав. отделением
- +7 (4212) 541 363, регистратура
- +7 (4212) 513 702, приемная гл. врача
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Информация
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 11» министерства здравоохранения Хабаровского края, структурное подразделение "Женская консультация №1".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Стаж 15 лет / Врач второй категории
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Стаж 12 лет / Врач первой категории
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Стаж не указан / Врач второй категории
Стаж не указан / Врач второй категории
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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