Консультация - 500 руб.

Стоматологическая клиника "Голливуд" была создана в 2005 году.

Услуги:

терапевтические (лечение кариеса, пульпита, пломбировка, профилактика заболеваний и др.),

хирургические (удаление зубов, имплантация и др.),

ортопедические (протезирование, металлокерамика и др.),

ортодонтологические (установка брекет-систем, виниров и компониров),

гигиенические (гигиена полости рта, удаление зубного камня и др.),

эстетические (отбеливание, установка скайсов - декоративных украшений на зубы и др.).

ООО "Голливуд".

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.