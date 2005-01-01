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Голливуд
В клинике 14 врачейЗаписаться на приём
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Информация
Консультация - 500 руб.
Стоматологическая клиника "Голливуд" была создана в 2005 году.
Услуги:
- терапевтические (лечение кариеса, пульпита, пломбировка, профилактика заболеваний и др.),
- хирургические (удаление зубов, имплантация и др.),
- ортопедические (протезирование, металлокерамика и др.),
- ортодонтологические (установка брекет-систем, виниров и компониров),
- гигиенические (гигиена полости рта, удаление зубного камня и др.),
- эстетические (отбеливание, установка скайсов - декоративных украшений на зубы и др.).
ООО "Голливуд".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 22 года / Врач первой категории
Стаж 22 года / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 22 года / Врач первой категории
Стаж 22 года / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 24 года
Стаж 24 года
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Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 1 год
Стаж 1 год
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Принимает детей
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Принимает детей
Стаж 29 лет
Стаж 29 лет
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Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
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Стаж 15 лет / Врач первой категории
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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Стаж 23 года
Стаж 23 года
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Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Стаж 19 лет
Стаж 19 лет
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