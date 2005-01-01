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Голливуд
2.8
Рейтинг

Голливуд

В клинике 14 врачей
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Адреса
ул. Герцена, 15А
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Корниенко-Киле Юлия Гавриловна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Корниенко-Киле Юлия Гавриловна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 22 года / Врач первой категории
Стоматолог-ортодонт
Стаж 22 года / Врач первой категории
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Принимает детей
Герасимец Ольга Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Герасимец Ольга Анатольевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 22 года / Врач первой категории
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 22 года / Врач первой категории
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Принимает детей
Борисевич Елена Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Борисевич Елена Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 24 года
Стоматолог-терапевт
Стаж 24 года
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Шабанов Виталий Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шабанов Виталий Викторович

Стоматолог-ортопед
Стаж 12 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 12 лет
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Кушнерик Ольга Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кушнерик Ольга Анатольевна

Рентгенолаборант
Стаж 16 лет
Рентгенолаборант
Стаж 16 лет
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Солдатенко Антон Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Солдатенко Антон Александрович

Зубной техник
Стаж не указан
Зубной техник
Стаж не указан
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Шабанова Виктория Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шабанова Виктория Андреевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 1 год
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 1 год
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Принимает детей
Головин Станислав Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Головин Станислав Валерьевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 12 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 12 лет
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Принимает детей
Подлипаева Марина Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Подлипаева Марина Леонидовна

Зубной врач
Стаж 29 лет
Зубной врач
Стаж 29 лет
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Шаповаленко Екатерина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шаповаленко Екатерина Сергеевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
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Белавина Олеся Васильевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Белавина Олеся Васильевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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Жукова Василина Васильевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Жукова Василина Васильевна

Стоматолог-ортопед
Стаж 23 года
Стоматолог-ортопед
Стаж 23 года
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Чиныбаева Анна Георгиевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Чиныбаева Анна Георгиевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Коваль Татьяна Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Коваль Татьяна Алексеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 19 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 19 лет
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