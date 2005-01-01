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Городская поликлиника №5
6.2
Рейтинг

Городская поликлиника №5

Государственная
В клинике 49 врачей
Адреса
ул. Забайкальская, 26
c 7:30 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Тихоокеанская, 85
c 7:30 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Вавулова Оксана Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Вавулова Оксана Александровна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Власова Евгения Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Власова Евгения Александровна

Онколог
Стаж не указан / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Онколог
Стаж не указан / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
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Федорченко Юрий Леонидович
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Федорченко Юрий Леонидович

Кардиолог, Терапевт
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Кардиолог, Терапевт
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Лысяк Андрей Геннадьевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Лысяк Андрей Геннадьевич

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
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Мамчур Яна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мамчур Яна Владимировна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 5 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 5 лет
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Зинченко Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зинченко Наталья Викторовна

Ревматолог
Стаж 23 года / Врач первой категории
Ревматолог
Стаж 23 года / Врач первой категории
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Грицаева Ольга Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грицаева Ольга Алексеевна

Терапевт, Зав. отделением, Профпатолог
Стаж 37 лет
Терапевт, Зав. отделением, Профпатолог
Стаж 37 лет
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Бобровская Жанна Владимировна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Бобровская Жанна Владимировна

Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Шевцова Елена Александровна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шевцова Елена Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Дубенцова Светлана Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Дубенцова Светлана Николаевна

Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Исаева Мария Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Исаева Мария Петровна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Одинцов Юрий Петрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Одинцов Юрий Петрович

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Мельник Елена Геннадьевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мельник Елена Геннадьевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Максимова Антонина Петровна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Максимова Антонина Петровна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Михеева Светлана Ивановна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Михеева Светлана Ивановна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Чекасина Анна Болиславовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Чекасина Анна Болиславовна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
Стаж не указан
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Брагина Юлия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Брагина Юлия Александровна

Эндоскопист
Стаж не указан
Эндоскопист
Стаж не указан
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Бензель Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бензель Елена Николаевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Белых Полина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Белых Полина Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Кулакова Ольга Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулакова Ольга Геннадьевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Савина Екатерина Ильинична
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Савина Екатерина Ильинична

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
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Сурнина Зинаида Пвловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сурнина Зинаида Пвловна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Дементьева Ирина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дементьева Ирина Ивановна

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж не указан
Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж не указан
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Орлова Марина Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Орлова Марина Витальевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Шульга Алиса Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шульга Алиса Витальевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Тугарина Ольга Герольдовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тугарина Ольга Герольдовна

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Безручка Галина Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Безручка Галина Павловна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Брежнева Ольга Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Брежнева Ольга Геннадьевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Семенкина Светлана Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Семенкина Светлана Анатольевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Воробьева Елена Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воробьева Елена Васильевна

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
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Жаворонкова Надежда Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жаворонкова Надежда Леонидовна

Инфекционист
Стаж не указан
Инфекционист
Стаж не указан
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Копанова Лариса Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Копанова Лариса Геннадьевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Кропачева Галина Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кропачева Галина Борисовна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
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Корчемаха Михаил Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Корчемаха Михаил Михайлович

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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Лукьянченко Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лукьянченко Ирина Николаевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Мухина Анжела Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мухина Анжела Викторовна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Пассар Галина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пассар Галина Андреевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Рыжиков Владимир Степанович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рыжиков Владимир Степанович

Уролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Уролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Слепова Галина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Слепова Галина Николаевна

Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Саблина Татьяна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Саблина Татьяна Анатольевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Терешина Людмила Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Терешина Людмила Сергеевна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Туржанская Наталья Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Туржанская Наталья Васильевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Хоруженко Татьяна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хоруженко Татьяна Викторовна

Ревматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Ревматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Шишова Ольга Андреевна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шишова Ольга Андреевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Малышева Елена Борисовна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малышева Елена Борисовна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Мыльников Сергей Леонидович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Мыльников Сергей Леонидович

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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Панюкова Людмила Алексеевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Панюкова Людмила Алексеевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Баранова Ольга Владимировна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баранова Ольга Владимировна

Кардиолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Князева Ирина Николаевна
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Князева Ирина Николаевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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