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Городская поликлиника №5
Государственная
В клинике 49 врачей
Адреса
ул. Забайкальская, 26
- +7 (4212) 560 400, регистратура
- +7 (4212) 560 721, регистратура
ул. Тихоокеанская, 85
- +7 (4212) 566 789, регистратура
- +7 (4212) 570 827, старшая медсестра
- +7 (4212) 570 826, зав. отделением
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Информация
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Стаж не указан / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Стаж 23 года / Врач первой категории
Стаж 23 года / Врач первой категории
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Стаж 37 лет
Стаж 37 лет
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Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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