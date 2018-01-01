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Госпиталь ФКУЗ МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
0.0
Рейтинг

Госпиталь ФКУЗ МСЧ МВД России по Хабаровскому краю

Государственная
В клинике 36 врачей
Адреса
ул. Павловича, 1В
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
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Врачи работающие в клинике
Карамурзина Анжелика Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Карамурзина Анжелика Юрьевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Васильева Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Васильева Наталья Николаевна

Терапевт, Эндокринолог
Стаж 10 лет
Терапевт, Эндокринолог
Стаж 10 лет
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Принимает детей
Балаев Сергей Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Балаев Сергей Викторович

Терапевт, УЗИ-специалист
Стаж не указан
Терапевт, УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Федорченко Юрий Леонидович
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Федорченко Юрий Леонидович

Кардиолог, Терапевт
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Кардиолог, Терапевт
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Пашковский Сергей Евгеньевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Пашковский Сергей Евгеньевич

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Сенчикова Ирина Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сенчикова Ирина Николаевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Машковский Денис Андреевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Машковский Денис Андреевич

Стоматолог
Стаж 3 года
Стоматолог
Стаж 3 года
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Исаев Геннадий Михайлович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Исаев Геннадий Михайлович

Уролог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Уролог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Тулупова Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тулупова Ирина Николаевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Кунаева Валентина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кунаева Валентина Анатольевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Козлова Марина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Козлова Марина Викторовна

Кардиолог, Терапевт, Зав. отделением
Стаж 10 лет
Кардиолог, Терапевт, Зав. отделением
Стаж 10 лет
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Шкиопова Варвара Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шкиопова Варвара Михайловна

Терапевт, Эндоскопист
Стаж 5 лет
Терапевт, Эндоскопист
Стаж 5 лет
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Киряева Светлана Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Киряева Светлана Валерьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Аксенова Наталья Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Аксенова Наталья Леонидовна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
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Коренева Татьяна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коренева Татьяна Александровна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Колпаков Николай Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колпаков Николай Александрович

Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Емельянченко Алексей Евгеньевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Емельянченко Алексей Евгеньевич

Хирург, Зав. хирургическим отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Хирург, Зав. хирургическим отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Мисник Константин Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мисник Константин Николаевич

Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Гашимов Рауф Енгибарович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гашимов Рауф Енгибарович

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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Демьяненко Николай Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Демьяненко Николай Николаевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
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Шелякин Андрей Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шелякин Андрей Михайлович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Жилина Мария Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жилина Мария Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
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Павлова Наталья Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Павлова Наталья Юрьевна

Психиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Психиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
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Сысоев Виктор Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сысоев Виктор Владимирович

Терапевт, Эндокринолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Терапевт, Эндокринолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Лазько Александр Федорович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лазько Александр Федорович

Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
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Анучина Ольга Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Анучина Ольга Дмитриевна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Демьянова Валерия Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Демьянова Валерия Игоревна

Эндоскопист
Стаж не указан
Эндоскопист
Стаж не указан
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Акимова Татьяна Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Акимова Татьяна Павловна

Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Иванова Лидия Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванова Лидия Ивановна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Морозова Валентина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Морозова Валентина Ивановна

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Безруков Станислав Витальевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Безруков Станислав Витальевич

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
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Москалева Светлана Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Москалева Светлана Сергеевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Гребенюк Олег Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гребенюк Олег Николаевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Захаров Дмитрий Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Захаров Дмитрий Сергеевич

Хирург
Стаж 8 лет
Хирург
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Шульга Екатерина Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шульга Екатерина Геннадьевна

УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
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Павлющенко Людмила Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Павлющенко Людмила Владимировна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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