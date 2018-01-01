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Госпиталь ФКУЗ МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
Государственная
В клинике 36 врачей
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Врачи работающие в клинике
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Принимает детей
Стаж не указан
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Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Стаж 3 года
Стаж 3 года
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Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Стаж 5 лет
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Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Стаж 8 лет
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Принимает детей
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