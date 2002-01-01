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Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
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Консультации детских специалистов: психолог, логопед, дефектолог, психиатр, психотерапевт. Подготовка к школе для будущих первоклассников и развивающие занятия для ребят от 3-х лет, исследования и экспертизы, психологические игры для взрослых.
В 2002 году было образовано Краевое государственное бюджетное учреждение «Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
Квалифицированные специалисты оказывают психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь детям с рождения до 18 лет, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, несовершеннолетним обучающимся, признанным подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления.
Также центр оказывает методическую помощь работникам образования и студентам.
Ведет образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.
Директор - Ольга Олеговна Олифер.