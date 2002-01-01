В 2002 году было образовано Краевое государственное бюджетное учреждение «Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».

Квалифицированные специалисты оказывают психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь детям с рождения до 18 лет, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, несовершеннолетним обучающимся, признанным подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления.

Также центр оказывает методическую помощь работникам образования и студентам.

Ведет образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

Директор - Ольга Олеговна Олифер.