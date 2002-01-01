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Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
0.5
Рейтинг

Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

Государственная
В клинике 15 врачей
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Адреса
пер. Фабричный, 23А
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
пр. Трамвайный, 5А
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
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Информация

Консультации детских специалистов: психолог, логопед, дефектолог, психиатр, психотерапевт. Подготовка к школе для будущих первоклассников и развивающие занятия для ребят от 3-х лет, исследования и экспертизы, психологические игры для взрослых.

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Врачи работающие в клинике
Панкратова Дарья Александровна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Панкратова Дарья Александровна

Психолог
Стаж 8 лет
Психолог
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Пустовалова Наталья Владимировна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Пустовалова Наталья Владимировна

Психолог
Стаж 8 лет
Психолог
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Гончаренко Кристина Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гончаренко Кристина Витальевна

Психолог
Стаж 13 лет
Психолог
Стаж 13 лет
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Принимает детей
Феклистова Надежда Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Феклистова Надежда Алексеевна

Психолог
Стаж 4 года
Психолог
Стаж 4 года
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Принимает детей
Данченко Ирина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Данченко Ирина Анатольевна

Психолог
Стаж 25 лет
Психолог
Стаж 25 лет
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Принимает детей
Боблакова Наталия Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Боблакова Наталия Сергеевна

Психолог, Перинатальный психолог
Стаж 4 года
Психолог, Перинатальный психолог
Стаж 4 года
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Принимает детей
Касалис Юлия Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Касалис Юлия Николаевна

Психолог
Стаж 3 года
Психолог
Стаж 3 года
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Принимает детей
Кураева Виктория Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кураева Виктория Викторовна

Психолог
Стаж 7 лет / Врач первой категории
Психолог
Стаж 7 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Иотка Маргарита Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иотка Маргарита Борисовна

Психолог
Стаж 4 года
Психолог
Стаж 4 года
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Принимает детей
Бондарева Валентина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бондарева Валентина Ивановна

Логопед
Стаж 40 лет
Логопед
Стаж 40 лет
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Принимает детей
Паршина Светлана Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Паршина Светлана Валерьевна

Логопед
Стаж 12 лет
Логопед
Стаж 12 лет
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Принимает детей
Секерина Светлана Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Секерина Светлана Сергеевна

Логопед
Стаж 25 лет
Логопед
Стаж 25 лет
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Принимает детей
Земцовская Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Земцовская Наталья Александровна

Психолог
Стаж 16 лет
Психолог
Стаж 16 лет
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Принимает детей
Булатова Мария Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Булатова Мария Александровна

Психолог
Стаж 4 года
Психолог
Стаж 4 года
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Садовская Татьяна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Садовская Татьяна Александровна

Психолог
Стаж 19 лет
Психолог
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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